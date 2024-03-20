Общество 20.03.2024 в 14:02

При заезде в Улан-Удэ начали проверять животных

Проверка ведется с 20 марта на пункте весового контроля в с. Сотниково
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Текст: Служба информации "Номер один"
При заезде в Улан-Удэ начали проверять животных

С 20 марта на пункте весового контроля в селе Сотниково начал работу пост ДПС с привлечением ветеринаров. Пост будет работать в круглосуточном режиме до получения особого распоряжения.

- Проверка организована для предотвращения заноса инфекции заразного узелкового дерматита из хозяйств Иркутской области. В ответственность ветеринаров входит оперативное подтверждение подлинности ветеринарных документов через информационную систему «Меркурий», - сообщили в управлении ветеринарии Бурятии.

В случае выявления несанкционированного передвижения скота будет запущен процесс возврата животного в место раннего содержания.

За нарушения ветеринарного законодательства при перевозке животных предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 10.8 Кодекса об административных правонарушениях.


Фото: Номер один

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