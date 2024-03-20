Общество 20.03.2024 в 14:18
В Улан-Удэ проверили многоэтажный дом, где ранее обрушилась стена
Напомним, происшествие случилось на Лебедева
Текст: Евгения Гармаева
Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ взял под контроль ситуацию с домом на Лебедева. Как информировал «Номер один», 18 марта в многоэтажном доме обрушилась часть кирпичной кладки стены одной из квартир. Специалисты администрации выехали на место и провели обследование.
Как добавили в сообщении, в настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания. Срок – 29 марта, после чего будут проведены восстановительные работы.
«Установлено, что ранее в зимний период в доме лопнула труба, подвал затопило кипятком. В последующем из-за сырости произошло частичное обрушение. При этом, целостность стены не нарушена, несущие конструкции не пострадали, в квартире повреждений нет»,
- сообщили в администрации города.
Напомним, ранее в администрации сообщали, что признать дом аварийным – нет оснований.
Фото: скриншот из видео