В Улан-Удэ проверили многоэтажный дом, где ранее обрушилась стена

Комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ взял под контроль ситуацию с домом на Лебедева. Как информировал «Номер один», 18 марта в многоэтажном доме обрушилась часть кирпичной кладки стены одной из квартир. Специалисты администрации выехали на место и провели обследование.

«Установлено, что ранее в зимний период в доме лопнула труба, подвал затопило кипятком. В последующем из-за сырости произошло частичное обрушение. При этом, целостность стены не нарушена, несущие конструкции не пострадали, в квартире повреждений нет»,



- сообщили в администрации города.



Как добавили в сообщении, в настоящее время заключен контракт на разработку проектно-сметной документации по аварийно-восстановительным ремонтным работам фасада здания. Срок – 29 марта, после чего будут проведены восстановительные работы.

Напомним, ранее в администрации сообщали, что признать дом аварийным – нет оснований.





Фото: скриншот из видео