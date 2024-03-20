Общество 20.03.2024 в 15:17

Осужденным в Бурятии показали спектакль от артистов Русдрама

Показ был приурочен к Всемирному дню театра
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Текст: Служба информации "Номер один"
Осужденным в Бурятии показали спектакль от артистов Русдрама

Осужденным исправительной колонии № 7 актеры Русского драматического театра показали спектакль «Живой товар». Мероприятие было посвящено Всемирному дня театра, который отмечается 27 марта.

Этот спектакль поставлен по мотивам одноименной повести Антона Павловича Чехова, написанной еще в 1882 году. Актеры Елизавета Михайлова, Валерия Шайхудинова, Иван Ланский и Александр Фатеев представили женщинам трагикомичную историю о женской судьбе и о том, как женщина становится товаром и разменной монетой в отношениях.

- Осужденные смотрели спектакль, наполненный иронией, с большим интересом. Музыкальное сопровождение помогло зрителям ощутить те чувства, которые испытывали герои постановки. Спектакль вызвал бурные овации, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Бурятии.

После спектакля осужденные подарили актерам подушки, сшитые своими руками.


Фото: Номер один

 

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