Общество 20.03.2024 в 15:42
«Верила ему до последнего, а теперь - одни долги»
Жительница Новосибирска влезла в кредит ради парня из мессенджера
Текст: КП-Новосибирск
42-летняя Надежда - туристический гид из Новосибирска. Она в одиночку растит двоих детей, никаких отношений женщина не искала. И уж точно 2 года назад и подумать не могла, что станет жертвой альфонса. Свою историю Надежда рассказала КП-Новосибирск.
«Написал в мессенджере, попросил 10 тысяч»
32-летний Дмитрий (имя изменено) появился в жизни новосибирского гида в декабре 2022 года:
- Мы оба были подписаны на новосибирскую группу в мессенджере. Дима потом уверял, что ему понравилась моя аватарка, поэтому он написал мне и пригласил на первое свидание. Чем понравился? Он произвел впечатление успешного и решительного мужчины. Когда он сказал, что увидимся в восемь, я ответила, что подумаю. А он парировал, мол, это был не вопрос.
Следующее свидание должно было состояться после новогодних праздников, но Дмитрий его отменил: позвонил и сказал, что едет на похороны в деревню.
- И попросил на эту поездку 10 тысяч взаймы, - рассказала Надежда.
Денег интернет-ухажеру женщина тогда не перечислила, но и от нового свидания не отказалась. И на нем Дмитрий снова стал просить деньги: на этот раз 2 тысячи до зарплаты.
- Я одолжила: мне показалась, что это немного. После этого мы начали регулярно встречаться. Я думала, что у нас завязываются серьезные отношения. Потом он заявил, что кого-то избил, и теперь, чтобы замять дело, ему требуется 200 тысяч. 67 он якобы нашел сам, а вот 114 тысяч просил у меня. Я согласилась дать деньги под расписку, но у нотариуса мы ее не заверяли. Часть денег для него я сняла с кредитной карты, а часть взяла из своих накоплений, - говорит Надежда.
Оплатила гид и комнату ухажеру - это еще 12 тысяч рублей. Но на этом парень не успокоился.
- Дмитрий попросил 100 тысяч рублей на ремонт у дяди в деревне. Я также одолжила деньги под расписку. Потом он был якобы на похоронах этого же дяди. Я поверила ему: таким же обычно не шутят, - вспоминает Надежда.
«Что ты можешь рассказать о браке?»
Потом Дмитрий то появлялся и общался с Надеждой, возвращал часть долга, то пропадал и переставал отвечать.
- Потом он отказался встречать со мной Новый год: заявил, что это для него не праздник и он вообще будет спать, - продолжает женщина.
Надежда рассказала о Дмитрии в одном из женских чатов. Участницы предложили проверить жениха, и результаты сибирячку не обрадовали.
- Оказалось, что он женат. А адреса проживания, которые он внес в расписку, ненастоящие. Один дом вообще давно уже снесли. Я написала Диме и спросила: «Что ты можешь рассказать мне о браке?» Он заявил, якобы хочет быть только со мной, - уточняет Надежда. - При этом он попросил у меня 10 тысяч на подарки детям и еще 50 тысяч на ремонт коробки передач в машине. И опять я поверила ему, хотя давно бежать от него надо было.
В конце декабря Надежда написала жене Дмитрия. И картина оказалась еще интереснее:
- Как выяснилось, у них ипотечная квартира, никакой дядя у него в деревне не умирал, а на ремонт коробки он еще и у супруги взял 80 тысяч рублей. Я ей рассказала про долги и попросила вернуть. А потом выяснилось, что у него есть еще одна женщина, с которой он живет. Он стал жить с ней после того, как его выгнала жена.
Дала Дмитрию от ворот поворот и Надежда, теперь она подсчитывает, сколько ей должен ухажер.
- В общей сложности он должен мне 350 тысяч рублей. Обещал, что перепишет на меня часть какого-то земельного участка. В итоге ни денег, ни участка - одни огромные долги, - подытоживает Надежда.
Фото: предоставлено Надеждой
«Написал в мессенджере, попросил 10 тысяч»
32-летний Дмитрий (имя изменено) появился в жизни новосибирского гида в декабре 2022 года:
- Мы оба были подписаны на новосибирскую группу в мессенджере. Дима потом уверял, что ему понравилась моя аватарка, поэтому он написал мне и пригласил на первое свидание. Чем понравился? Он произвел впечатление успешного и решительного мужчины. Когда он сказал, что увидимся в восемь, я ответила, что подумаю. А он парировал, мол, это был не вопрос.
Следующее свидание должно было состояться после новогодних праздников, но Дмитрий его отменил: позвонил и сказал, что едет на похороны в деревню.
- И попросил на эту поездку 10 тысяч взаймы, - рассказала Надежда.
Денег интернет-ухажеру женщина тогда не перечислила, но и от нового свидания не отказалась. И на нем Дмитрий снова стал просить деньги: на этот раз 2 тысячи до зарплаты.
- Я одолжила: мне показалась, что это немного. После этого мы начали регулярно встречаться. Я думала, что у нас завязываются серьезные отношения. Потом он заявил, что кого-то избил, и теперь, чтобы замять дело, ему требуется 200 тысяч. 67 он якобы нашел сам, а вот 114 тысяч просил у меня. Я согласилась дать деньги под расписку, но у нотариуса мы ее не заверяли. Часть денег для него я сняла с кредитной карты, а часть взяла из своих накоплений, - говорит Надежда.
Оплатила гид и комнату ухажеру - это еще 12 тысяч рублей. Но на этом парень не успокоился.
- Дмитрий попросил 100 тысяч рублей на ремонт у дяди в деревне. Я также одолжила деньги под расписку. Потом он был якобы на похоронах этого же дяди. Я поверила ему: таким же обычно не шутят, - вспоминает Надежда.
«Что ты можешь рассказать о браке?»
Потом Дмитрий то появлялся и общался с Надеждой, возвращал часть долга, то пропадал и переставал отвечать.
- Потом он отказался встречать со мной Новый год: заявил, что это для него не праздник и он вообще будет спать, - продолжает женщина.
Надежда рассказала о Дмитрии в одном из женских чатов. Участницы предложили проверить жениха, и результаты сибирячку не обрадовали.
- Оказалось, что он женат. А адреса проживания, которые он внес в расписку, ненастоящие. Один дом вообще давно уже снесли. Я написала Диме и спросила: «Что ты можешь рассказать мне о браке?» Он заявил, якобы хочет быть только со мной, - уточняет Надежда. - При этом он попросил у меня 10 тысяч на подарки детям и еще 50 тысяч на ремонт коробки передач в машине. И опять я поверила ему, хотя давно бежать от него надо было.
В конце декабря Надежда написала жене Дмитрия. И картина оказалась еще интереснее:
- Как выяснилось, у них ипотечная квартира, никакой дядя у него в деревне не умирал, а на ремонт коробки он еще и у супруги взял 80 тысяч рублей. Я ей рассказала про долги и попросила вернуть. А потом выяснилось, что у него есть еще одна женщина, с которой он живет. Он стал жить с ней после того, как его выгнала жена.
Дала Дмитрию от ворот поворот и Надежда, теперь она подсчитывает, сколько ей должен ухажер.
- В общей сложности он должен мне 350 тысяч рублей. Обещал, что перепишет на меня часть какого-то земельного участка. В итоге ни денег, ни участка - одни огромные долги, - подытоживает Надежда.
Фото: предоставлено Надеждой