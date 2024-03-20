В Бурятии отцы и дети поднялись вместе на гору Мамай

В прошлые выходные участники «Движения отцов» организовали необычный поход с детьми. Некоторые папы взяли своих сыновей, которым пять, шесть, восемь лет и старше. Для самых младших, конечно, это было не простым испытанием - подниматься на гору около 10 км вверх, по снежной тропе.- Как обычно в начале пути все полны сил, энтузиазма и восторга, но продолжение пути становится нелегким. Когда приходит усталость, самая сильная поддержка то, что есть рядом папа, который протягивает руку, поддерживает и вместе с сыном идёт к вершине, - говорит руководитель "Движения отцов" Сергей Ляхов.По словам Сергея Ляхова, в таких проектах не только дети учатся чему-то, но и отцы приобретают добрый опыт как поддержать сына, когда ему трудно. Когда отец может сказать: «Сынок, я верю в тебя», «я восхищаюсь твоей твёрдостью и усердием», «ты у меня сильный и выносливый» и т. д. Это одно из запоминающихся и важных ободрений, которые должен услышать каждый сын от своего отца.Не каждый родитель находит время, чтобы разговаривать с ребенком даже о пустяках и часто жизнь с детьми превращается в игру-молчанку. Время, проведенное вместе, за одним занятием, сближает и помогает увидеть, что рядом есть кто-то родной и важный для тебя и вы вместе нуждаетесь во взаимоподдержке словами и на деле.Когда добрались до места стоянки, члены похода приготовили вкусный ужин и наслаждались отдыхом и красивой природой. Уникальность этого места - очень много чистого снега, красивые места для фото. Ребята успели покататься на санях.- Еще в этом месте остановки были необычные качели и для детей и для взрослых, где дух захватывает. Вечером было простое общение, настольные игры, шахматы, - перечисляет Сергей Ляхов.А пока ребята были заняты катанием и играми, отцы делились между собой своими наблюдениями, опытом жизни.- Одна жизненная история особенно запомнилась всем. Человек, который жил и всю жизнь постоянно много работал - все заработанное отдал детям. Жильё, все сбережения, все что мог. Но дети не оценили этого. Они высказывали ему свои претензии и не позаботились о его благополучной старости. А он высказывал свои обиды на детей и то, что всю жизнь он работал, все сделал для детей, а дети ему сегодня делают больно, - вспоминает организатор похода. – Отсюда можно извлечь важный урок - нельзя быть сфокусированными только на том, чтобы дать детям финансы, достаток, образование. Важно еще и не упустить возможность общаться, вместе время проводить, построить добрые теплые взаимоотношения.Фото С. Ляхова