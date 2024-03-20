Общество 20.03.2024 в 16:11

В Бурятии проверят асфальтные смеси для новых дорог

Дорожники начали готовиться к новому строительному сезону
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Бурятии проверят асфальтные смеси для новых дорог

В Бурятии дорожники начали готовиться к новому дорожно-строительному сезону 2024 года. В этом году в Бурятии отремонтируют около 180 км дорог, в том числе по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». 

- В настоящее время подрядные организации ведут заготовку материалов, настраивают линии по производству асфальтобетонной смеси и дробильно-сортировочные комплексы. Проверяют работу всех систем и техники. «Комплексная подготовка к началу сезона гарантирует выход подрядчиков на участки ремонта в нужные сроки», —сообщил минтранс Бурятии.

В лаборатории Бурятрегионавтодора уже приступили к проведению входного контроля дорожно-строительных материалов и подготовке рецептов асфальтобетонных смесей.

- Перед началом работ подрядчики должны привезти в лабораторию образцы разработанных асфальтобетонных смесей и их подбор. Мы проверяем физико-технические характеристики, гранулометрический состав, битумные вяжущие и в целом, насколько образец соответствует сопровождающим его документам. Если всё в порядке, согласовываем такую смесь для использования, - рассказала Татьяна Пискунова, начальник испытательной лаборатории.

В лаборатории проводят испытания асфальтобетона, щебёночно-мастичного асфальтобетона и смеси, органических вяжущих материалов, грунтов, щебня, бетонных смесей и др. Кроме того, в арсенале Бурятрегионавтодора с прошлого года появилась современная дорожная лаборатория с разными датчиками. С ее помощью можно определить дефекты дорог, например колейность, неровности полотна.

Фото: Минтранс РБ

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