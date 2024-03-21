Житель Улан-Удэ оригинально погасил крупный кредит

Обстоятельства обогащения гражданина Смирнова (фамилия изменена) довольно печальны. Он шел в «Хоум Кредит энд Финанс Банк», чтобы получить информацию о своем кредите – чуть более 273 тыс. рублей. Но поскользнулся и в итоге получил сумму, которая позволит ему закрыть свой кредит и еще остаться в плюсе.В суде, правда, Смирнов требовал 1 млн рублей компенсации морального вреда и еще 110 тыс. рублей убытков в виде утраченного заработка.«Требования мотивированы причинением вреда здоровью истца вследствие падения в зимнее время со скользких, покрытых ледяным настом (образовавшимся в результате таяния накануне снежного наката) ступеней крыльца банка, в результате которого (Смирнов. – Прим. ред.) испытал физическую боль, из-за полученной травмы утратил заработок».В результате мужчина проходил лечение, покупал и принимал лекарства.«Постоянно чувствовал боль и дискомфорт, плохо спал, был нарушен его обычный уклад жизни, из-за травмы вынужден уволиться с работы, так как по состоянию здоровья не мог бы выполнять трудовые обязанности - выезжать на вахту. До сих пор испытывает боли в груди, в сентябре 2023 года посещал врача с жалобами, прошел рентгенографию, переломы долго не срастаются, в связи с чем он переживает за свое здоровье, после данного падения его жизнь изменилась», - описывает суд рассказ пострадавшего.Представитель банка, понятное дело, занял крепкую оборону, чтобы не платить упавшему с крыльца клиенту. Он упирал на то, что банк не является собственником помещения, на крыльце которого произошел несчастный случай, а всего лишь арендует его. Поэтому все претензии надо предъявлять собственнику, который не очистил крыльцо ото льда. Ну а если уж иск удовлетворят, то надо хотя бы снизить размер компенсации морального вреда – 1 млн все-таки многовато. Примерно так говорил представитель банка, активы которого, если верить открытым данным, – более 300 млрд рублей.Присутствующая на судебных разборках прокурор Денисова рассказала о своем видении ситуации. По ее мнению, моральный вред Смирнова стоит 300 тыс. рублей и не рублем больше.Позвали на заседание и ООО «Управляющая организация «Дом», которое управляет зданием, где Смирнов испытал свободное падение с болезненным приземлением. Коммунальщики заявили, что крыльцо не является общим имуществом, а значит и содержать его они не обязаны.Советский районный суд в итоге прислушался к прокурору Денисовой и решил, что банк должен выплатить Смирнову компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей. Плюс чуть более 40 тыс. рублей - это понесенные из-за травмы убытки.На этом история не закончилась. В банке возмутились столь щедрым решением суда первой инстанции и отправились его обжаловать. Впрочем, не только они: прокурор Денисова просила суд выплатить Смирнову чуть более 82 тыс. рублей утраченного заработка. Ведь из-за травмы он не поехал на вахту.Возвращаясь к банкирам: они требовали либо отказать Смирнову в иске полностью, либо снизить компенсацию морального вреда. По мнению представителя банка, страдания клиента не должны стоить более 50 тыс. рублей.«Истцом не представлено достоверных доказательств падения с крыльца офиса банка, судом не дана оценка представленным ответчиком доказательствам, учитывая, что истец является должником банка по кредитному договору. Свидетели со стороны истца, его близкие родственники - <...>, не только не видели момента падения на крыльце банковского офиса, но даже не находились в непосредственной близости от места падения. Истцом либо свидетелями не представлены фотографии с места падения, не произведены записи в книге жалоб и предложений, не вызвана скорая помощь, полиция или другие службы. Банк не должен нести ответственность по возмещению ущерба», - возмущался банковский юрист.Он же обвинил судью первой инстанции в том, что тот не выяснил, кто должен был проводить уборку крыльца. Ведь помещение – в аренде. Но главный довод – Смирнов под подозрением, потому что взял у них кредит.«Взысканный судом размер компенсации морального вреда является чрезмерным, судом не установлена добросовестность поведения самого (Смирнова. – Прим. ред.) при посещении банковского офиса, учитывая, что крыльцо оборудовано мягкой противоскользящей резиновой крошкой, перилами для безопасного спуска и подъема посетителей. Сумма взысканной компенсации практически равна размеру долга (Смирнова. – Прим. ред.) перед банком – 273 419,60 рубля, что свидетельствует о том, что действия истца направлены на избавление от долгового обязательства. Лечение осуществлялось амбулаторно, истец не был лишен возможности самообслуживания, ему не требовалась посторонняя помощь, для лечения необходим был лишь покой и медикаментозное лечение».Видимо, в суде, услышав доводы банкиров, поинтересовались, есть ли записи с камер наблюдения. Ответ был довольно неоднозначный: «В банке имеются камеры видеонаблюдения, видеозаписи сохраняются в течение 30 дней, однако официального запроса об их предоставлении не было. Истцу был дан ответ на претензию через 30 дней, разъяснено право обращения в уполномоченные органы, которым и может быть предоставлена видеозапись».В итоге Верховный суд, несмотря на уверения банкиров, не стал менять решение суда первой инстанции. Требование прокурора, впрочем, тоже не возымело успеха.Это далеко не единственная подобная история. Так, в 2022 году «Номер один» рассказывал историю пенсионера, который заехал в офис Сбербанка на проспекте Победы. Он вставил карту в банкомат, внес деньги на счет и пошел к выходу. Дальнейшее засняли камеры.На видеокадрах видно, как все это время, пока посетители банка сновали возле банкоматов, рядом шли ремонтные работы. Один из ремонтников как раз собирался взобраться на огромную стремянку, чтобы заняться ремонтом кондиционера (как выяснилось впоследствии). В этот момент одна из ножек лестницы обломилась. Монтер чудом успел спрыгнуть с падающей стремянки, непроизвольно еще и оттолкнув ее от себя силой своего прыжка. И вся эта тяжелая металлическая махина длиной в несколько метров со всего маху обрушилась на пенсионера, подходящего к двери. Мощный удар пришелся прямо по голове. Дедушка упал на пол, потерял на какое-то время сознание. Потом к нему подбежали тот самый ремонтник, посетители банка. Пенсионера пытались поднять. У него было разбито лицо, а также голова, на полу под мужчиной - лужа крови.В последующем пострадавшему пришлось пройти длительное лечение. Но отголоски от травмы все равно давали о себе знать.Судебные разборки шли долго, семье пенсионера пришлось сражаться с мощной банковской структурой довольно продолжительное время. Восторжествовала ли справедливость, мы достоверно сказать не можем. Ведь пенсионер в какой-то момент перестал выходить на связь.Фото: russianstock.ru