В Улан-Удэ опасный пустующий дом оградили от посторонних

В столице Бурятии оградили аварийную многоэтажку по улице Гармаева, 23. Ранее жители микрорайона Мясокомбинат просили ее обезопасить.

О проблеме сообщали общественники бурятского отделения Народного фронта. Дому 84 года, рядом с ним – жилые дома и школа. В 2016 году его признали аварийным, до конца 2023 года - расселили. Снести его планируют до 30 сентября 2024 года. Жители боялись, что в дом проберутся дети, где могут стать жертвами обрушения. Вдобавок заброшка привлекает маргинальных личностей.

«Администрация на наш запрос ответила, что здание охраняется по договору частным охранным агентством «Дельта». В связи с ненадлежащей охраной объекта администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ в адрес охранной компании направлена претензия»,



- сообщили в ОНФ.



Руководство компании приняло меры по обеспечению более качественной охраны. Сейчас на аварийном доме работают камеры слежения, двери и окна надежно заколочены.





Фото: скриншот из видео