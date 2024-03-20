Общество 20.03.2024 в 17:43

В Улан-Удэ опасный пустующий дом оградили от посторонних

Ранее об этом просили местные жители
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ опасный пустующий дом оградили от посторонних

В столице Бурятии оградили аварийную многоэтажку по улице Гармаева, 23. Ранее жители микрорайона Мясокомбинат просили ее обезопасить.

О проблеме сообщали общественники бурятского отделения Народного фронта. Дому 84 года, рядом с ним – жилые дома и школа. В 2016 году его признали аварийным, до конца 2023 года - расселили. Снести его планируют до 30 сентября 2024 года. Жители боялись, что в дом проберутся дети, где могут стать жертвами обрушения. Вдобавок заброшка привлекает маргинальных личностей.

«Администрация на наш запрос ответила, что здание охраняется по договору частным охранным агентством «Дельта». В связи с ненадлежащей охраной объекта администрация Октябрьского района г. Улан-Удэ в адрес охранной компании направлена претензия»,

- сообщили в ОНФ.

Руководство компании приняло меры по обеспечению более качественной охраны. Сейчас на аварийном доме работают камеры слежения, двери и окна надежно заколочены.



Фото: скриншот из видео

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заброшенный дом ОНФ

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