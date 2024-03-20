Общество 20.03.2024 в 17:38

В Улан-Удэ проводятся хуралы Чод Луйжин

На них люди могут избавиться от негатива и жизненных препятствий
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ проводятся хуралы Чод Луйжин

У жителей Бурятии есть возможность посетить один из редких и сложных буддийских хуралов «Чод Луйжин». Считается, что хурал помогает избавиться от препятствий в виде болезней, нищеты, серьезных жизненных проблем.

Молебен читают ламы буддийского центра «Гате». Он проходит регулярно, два раза в неделю - во вторник с 18.00 и субботу с 14.00.

- Буддийская практика «Луйжин» в переводе с тибетского означает «подношение тела». Для отсечения эгоцентризма практик Чод подносит в жертву невидимым существам тонкого мира наиболее драгоценное, что у него есть – своё тело, предварительно преобразовав его на соответствующем уровне в благую субстанцию, - рассказывают ламы центра «Гате».

Обряд «Чод Луйжин» проводится для всех случаев жизни, когда необходимо укрепить положительную карму и избавиться от тёмной энергии, обусловленной действиями существ тонкого мира и духов сил природы, проклятиями и черной магией, частыми смертями в одной семье. Хурал также читается для умершего человека, чтобы он мог обрести хорошее перерождение.

Во время молебнов ведется онлайн-трансляция. Она проходит в группе центра «Гате-хуралы» в телеграме. Там же в этой группе и по телефону центра: +7(983)4535769 можно задать интересующие вопросы о хуралах и работе буддийского центра.

На ритуал можно принести выпечку, сладости, молоко, чай. Подношение можно сделать на месте в кассу центра, или перечислить по номеру: +79834535769 (банк ВТБ, перевод онлайн через СБП без комиссии, Чингис Карлович Б.).

Адрес центра "Гате": г. Улан-Удэ, ул. Цивилева, 32, офис на 1 этаже в жилом здании, слева от магазина «Титан».

 

Расписание ближайших хуралов центра:

22.03, пятница, с 18.00 до 19.00 – хурал «Часум» (молебен уничтожает влияние всех восьми видов демонов, которые насылают болезни. Считается, что «Часум» снимает родовые проклятия, в том числе и на бездетность, помогает при всех болезнях, особенно затяжных).

23.03, суббота, с 14.00 до 15.40 – хурал Чод Луйжин» (устраняет препятствия в виде болезней, нищеты, жизненных неурядиц, укрепляет положительную карму и избавляет от тёмной энергии существ тонкого мира и духов сил природы, проклятий и черной магии, частых смертей);

24.03, воскресенье, с 14.00 до 15.40 – хурал «Намсарай» (хурал посвящен Вайшраване (тиб. «Намсарай») – Божеству богатства и добродетели, защитнику буддийского Учения, направлен на улучшение благополучия, благосостояния, удачу в делах).


Возрастное ограничение 6+


Фото: скриншот видео

 

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чод дацан буддизм

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