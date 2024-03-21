Общество 21.03.2024 в 09:13
В Улан-Удэ провели уродливую подрезку деревьев
Как выяснилось, у «управляшки» не было разрешения на работы
Текст: Евгения Гармаева
Накануне, 20 марта, жители обратили внимание на работы по улице Боевой. Там проводили весьма варварскую подрезку деревьев.
Ситуацию прокомментировали в Комитете городского хозяйства города. Как выяснилось по информации отдела природопользования и охраны окружающей среды КГХ, разрешение на вырубку по этой улице не выдавалось, уведомления о подрезке тоже не направлялось. Сотрудники Управления административного контроля выезжали на место и подтвердили факт подрезки деревьев.
«И вновь пеньки. По улице Боевой зверски обрезали деревья. Почки начали только набухать»,
- сообщили в «Весь Улан-Удэ».
«Собран материал для привлечения управляющей компании к административной ответственности. Просим соблюдать правила правил содержания зеленых насаждений»,Горожане в случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки могут обратиться в Комитет городского хозяйства по тел.: 37-72-52, и в отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета по тел.: 23-39-15.
- сказала начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Фото: скриншот из видео