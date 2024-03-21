Общество 21.03.2024 в 09:13

В Улан-Удэ провели уродливую подрезку деревьев

Как выяснилось, у «управляшки» не было разрешения на работы
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ провели уродливую подрезку деревьев

Накануне, 20 марта, жители обратили внимание на работы по улице Боевой. Там проводили весьма варварскую подрезку деревьев.

«И вновь пеньки. По улице Боевой зверски обрезали деревья. Почки начали только набухать»,

- сообщили в «Весь Улан-Удэ».

Ситуацию прокомментировали в Комитете городского хозяйства города. Как выяснилось по информации отдела природопользования и охраны окружающей среды КГХ, разрешение на вырубку по этой улице не выдавалось, уведомления о подрезке тоже не направлялось. Сотрудники Управления административного контроля выезжали на место и подтвердили факт подрезки деревьев.

«Собран материал для привлечения управляющей компании к административной ответственности. Просим соблюдать правила правил содержания зеленых насаждений»,

- сказала начальник Управления административного контроля Комитета городского хозяйства Светлана Григорьева.
Горожане в случае подозрения на несоблюдение стандартов обрезки могут обратиться в Комитет городского хозяйства по тел.: 37-72-52, и в отдел природопользования и охраны окружающей среды Комитета по тел.: 23-39-15.



Фото: скриншот из видео

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