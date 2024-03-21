Общество 21.03.2024 в 10:38
В Бурятии «Читаэнергосбыт» в третий раз оштрафовали за низкое напряжение
Жалобу на компанию написала жительница ДНТ «Светлое»
Текст: Андрей Константинов
Жительница дома в ДНТ «Светлое» Иволгинского района обратилась с жалобой в Госстройжилнадзор на низкое напряжение в электросети в течение длительного времени. При этом за некачественную услугу энергетики начисляли ей плату в полном объеме, а она регулярно оплачивала счета.
В ходе проверки нарушения подтвердились. В отношении «Читаэнергосбыта» составили административный протокол, компания оштрафована на 5 тысяч рублей. Также по предписанию Госстройжилнадзора «Читаэнергосбыт» обязан предоставить коммунальную услугу надлежащего качества и сделать перерасчет платы с 31 января 2024 года до момента предоставления качественной коммунальной услуги.
«Ресурсоснабжающая организация обязана предоставлять услуги соответствующего качества, ведь поставщик ресурса всегда несет ответственность за нарушение прав потребителя. Важно контролировать организацию работы с сетями и своевременно отрабатывать появляющиеся проблемные вопросы. Жители должны оплачивать в полном объеме только качественные коммунальные услуги», - прокомментировал результаты рассмотрения административного дела руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
Как отметили в ведомстве, это уже третий штраф, выписанный компании с начала этого года за низкое напряжение в электросетях.
Фото: «Номер один»
В ходе проверки нарушения подтвердились. В отношении «Читаэнергосбыта» составили административный протокол, компания оштрафована на 5 тысяч рублей. Также по предписанию Госстройжилнадзора «Читаэнергосбыт» обязан предоставить коммунальную услугу надлежащего качества и сделать перерасчет платы с 31 января 2024 года до момента предоставления качественной коммунальной услуги.
«Ресурсоснабжающая организация обязана предоставлять услуги соответствующего качества, ведь поставщик ресурса всегда несет ответственность за нарушение прав потребителя. Важно контролировать организацию работы с сетями и своевременно отрабатывать появляющиеся проблемные вопросы. Жители должны оплачивать в полном объеме только качественные коммунальные услуги», - прокомментировал результаты рассмотрения административного дела руководитель Госстройжилнадзора Николай Павлюк.
Как отметили в ведомстве, это уже третий штраф, выписанный компании с начала этого года за низкое напряжение в электросетях.
Фото: «Номер один»
ТегиЧитаэнергосбыт штрафы