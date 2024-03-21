Общество 21.03.2024 в 11:09

В Бурятии затянулся ремонт важного моста

Мост в центре Бичуры сдадут только в конце 2025 года
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии затянулся ремонт важного моста
Ремонт моста в центре сала Бичура (81-й км автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта) продолжит новый подрядчик. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, он был определен в конце 2023 года и уже приступил к подготовительным работам: закупает стройматериалы, готовит технику и необходимую документацию.

«Мы понимаем, как важен этот мост для местных жителей, ведь он находится в центре села. Более того, он расположен на региональной дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта, поэтому ежедневно мостом пользуются не только бичурцы, но и дальнобойщики, фермеры, туристы. Мы планировали завершить ремонт в 2023 году, однако, предыдущий подрядчик не соблюдал ни технологии работы, ни установленных сроков, поэтому договор с ним расторгли. К сожалению, из-за этого сроки ремонта пришлось перенести. Тем не менее, важно, чтобы ремонт был выполнен качественно», - рассказал министр транспорта Бурятии Александр Гоге.

Как уточнили в министерстве, теперь сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.

Фото: Минтранс Бурятии
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