В Бурятии затянулся ремонт важного моста

Ремонт моста в центре сала Бичура (81-й км автодороги Мухоршибирь – Бичура - Кяхта) продолжит новый подрядчик. Как сообщили в Минтрансе Бурятии, он был определен в конце 2023 года и уже приступил к подготовительным работам: закупает стройматериалы, готовит технику и необходимую документацию.«Мы понимаем, как важен этот мост для местных жителей, ведь он находится в центре села. Более того, он расположен на региональной дороге Мухоршибирь – Бичура - Кяхта, поэтому ежедневно мостом пользуются не только бичурцы, но и дальнобойщики, фермеры, туристы. Мы планировали завершить ремонт в 2023 году, однако, предыдущий подрядчик не соблюдал ни технологии работы, ни установленных сроков, поэтому договор с ним расторгли. К сожалению, из-за этого сроки ремонта пришлось перенести. Тем не менее, важно, чтобы ремонт был выполнен качественно», - рассказал министр транспорта Бурятии Александр Гоге.Как уточнили в министерстве, теперь сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2025 года.Фото: Минтранс Бурятии