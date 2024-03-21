В Улан-Удэ устранили аварию на коллекторе

В Улан-Удэ поздним вечером 20 марта завершились работы по устранению аварии на коллекторе на ул. Шаляпина.«Специалистами предприятия заменено 30 метров трубопровода. Произведена обратная засыпка котлована с уплотнением грунта. Сегодня планируются работы по благоустройству участка с использованием гранитного щебня для дальнейшего восстановления асфальтового покрытия», - сообщили в МУП «Водоканал».Заасфальтируют разрытый участок дороги с наступлением благоприятных погодных условий. Ориентировочно, это произойдет в конце апреля – мае.Напомним, свод коллектора на улице Шаляпина обрушился 19 марта. Транспорт пустили в объезд по участку второстепенной дороги. Восстановительные работы проводили без отключения холодной воды.Фото: мэрия Улан-Удэ