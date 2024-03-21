Для дачников Улан-Удэ запустят дополнительную электричку

С 15 апреля, в преддверии садово-дачного сезона, в Бурятии начнет курсировать пригородный электропоезд № 6611/6622 «Улан-Удэ – Таловка – Улан-Удэ». Поезд будет выходить на линию по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Он будет работать до 15 октября.«Всего в Бурятии курсирует 24 пригородных железнодорожных поезда, в том числе два сезонных. Ежегодно проезд в таких электропоездах субсидируется из республиканского бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено 100 млн. рублей», - сообщил министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Александр Гоге.Точное расписание отправления и прибытия пригородных электропоездов можно уточнить в железнодорожных кассах и на сайте ОАО «РЖД».Фото: «Номер один»