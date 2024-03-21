Общество 21.03.2024 в 12:55
«Прошу меня понять и помиловать»
Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в новосибирской кальянной
Текст: КП-Новосибирск
Центральный районный суд поставил точку в деле актера Никиты Кологривого, обвиненного в дебоше в новосибирском баре. Об этом сообщает КП-Новосибирск.
Напомним, Никита Кологривый прилетел в родной Новосибирск на кинофестиваль «Семейные традиции». И до истории с баром дважды угодил в скандал: сначала ему не понравилась организация мероприятия в кинотеатре «Победа» и он даже порывался уйти. Затем на два часа опоздал на встречу с фанатами на «Гастрокорте». А в ночь на 19 марта напился в кальянной, укусил за ногу хостес и подрался. За что и угодил в ИВС за мелкое хулиганство и провел там ночь.
Утром 21 марта суд решал, какое наказание понесет Кологривый за свою выходку. Перед началом заседания артист шутил о случившемся:
- Она (хостес - прим.ред.) может укусить меня в ответ, как хочет.
Но потом уже серьезно артист извинился перед новосибирцами за свой поступок:
- Горячка. Ну что сказать, некрасивая ситуация, я полностью ее признаю. Оправдываться не собираюсь, только покаяться.
Судью же Кологривый просил не наказывать его и вину признал:
- Считаю, что я - порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать, - сказал артист и заявил, что принес извинения руководству кальянной и покусанной девушке.
Вступилась за Кологривого и его тетя - она рассказала, какой он семьянин:
- Бабушка, моя мама, для него – это святое. Он приезжает всегда с цветами, всегда рассказывает о своей жизни. И вот Никита когда прилетел сейчас, у него был такой перегруз: Никита сказал, что не может ни посидеть, ни покушать , ни поспать нормально – все встречи, встречи. И он не тот артист, которого кто-то пропихнул. Никита поехал в Москву в одних кедах, сам себе содержал. И то, что у него происходят нервные срывы, это оттого, что он не умеет отдыхать, сна у него нет. И алкоголь сыграл свою роль. Я его не оправдываю ни в коем случае, но он человек в первую очередь. И причина того, что произошло – он реально не спал и не ел нормально.
Представитель прокуратуры просил арестовать актера на 15 суток. Но суд дал ему 7 суток ареста.
Фото: Мария Новикова, КП-Новосибирск
Напомним, Никита Кологривый прилетел в родной Новосибирск на кинофестиваль «Семейные традиции». И до истории с баром дважды угодил в скандал: сначала ему не понравилась организация мероприятия в кинотеатре «Победа» и он даже порывался уйти. Затем на два часа опоздал на встречу с фанатами на «Гастрокорте». А в ночь на 19 марта напился в кальянной, укусил за ногу хостес и подрался. За что и угодил в ИВС за мелкое хулиганство и провел там ночь.
Утром 21 марта суд решал, какое наказание понесет Кологривый за свою выходку. Перед началом заседания артист шутил о случившемся:
- Она (хостес - прим.ред.) может укусить меня в ответ, как хочет.
Но потом уже серьезно артист извинился перед новосибирцами за свой поступок:
- Горячка. Ну что сказать, некрасивая ситуация, я полностью ее признаю. Оправдываться не собираюсь, только покаяться.
Судью же Кологривый просил не наказывать его и вину признал:
- Считаю, что я - порядочный человек. Могу ошибиться сто процентов, но готов за это ответить. И прошу суд помиловать меня, потому что меня ждет детская больница в Новосибирске, церковь. И после сегодняшней ночи я понял, что лучше уж буду этим заниматься, чем дуростью всякой. И прошу суд меня понять и помиловать, - сказал артист и заявил, что принес извинения руководству кальянной и покусанной девушке.
Вступилась за Кологривого и его тетя - она рассказала, какой он семьянин:
- Бабушка, моя мама, для него – это святое. Он приезжает всегда с цветами, всегда рассказывает о своей жизни. И вот Никита когда прилетел сейчас, у него был такой перегруз: Никита сказал, что не может ни посидеть, ни покушать , ни поспать нормально – все встречи, встречи. И он не тот артист, которого кто-то пропихнул. Никита поехал в Москву в одних кедах, сам себе содержал. И то, что у него происходят нервные срывы, это оттого, что он не умеет отдыхать, сна у него нет. И алкоголь сыграл свою роль. Я его не оправдываю ни в коем случае, но он человек в первую очередь. И причина того, что произошло – он реально не спал и не ел нормально.
Представитель прокуратуры просил арестовать актера на 15 суток. Но суд дал ему 7 суток ареста.
Фото: Мария Новикова, КП-Новосибирск