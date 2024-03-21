Общество 21.03.2024 в 14:20

В Улан-Удэ выберут лучшего учителя

В конкурсе принимают участие 13 педагогов школ города
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ выберут лучшего учителя

В Улан-Удэ начался первый, муниципальный этап ежегодного конкурса «Учитель года - 2024». В нем принимают участие 13 педагогов школ Улан-Удэ. Они активно борются за победу и путевку на республиканский этап конкурса.

Первое отборочное испытание уже завершено. В нем участники провели открытые занятия, в ходе которых показали свои уникальные методики проведения школьных уроков.

- Городской этап конкурса для нас – это возможность заявить о себе, показать свои методики и наработки. Для нас очень полезно, что здесь мы можем обменяться опытом с коллегами, обсудить вопросы преподавания школьных предметов, а также развить свои идеи, - говорят участники конкурса.

Чтобы выиграть в конкурсе, участникам необходим профессионализм, педагогическое мастерство, творческий полёт и уверенность в себе.

- Совсем скоро пройдет второе отборочное испытание «Разговор со школьниками», где участники конкурса покажут своё умение выстраивать диалог с учениками. Это испытание имеет воспитательную направленность, на нем конкурсанты с учениками обсуждают вопросы нравственности, патриотизма, гражданской идентичности, - говорит член жюри конкурса Наталья Вставская.


Фото: Комитет по образованию администрации г. Улан-Удэ

 

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