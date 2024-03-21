Общество 21.03.2024 в 14:24

В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы

Жителей просят сохранять спокойствие
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы

В микрорайоне Матросова провели профилактический отжиг сухой травы. Их проводят в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду.


«Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности просит горожан сохранять спокойствие, а также напоминает о необходимости убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. Это необходимо сделать для недопущения возможного перехода огня на жилые строения», - добавили в ведомстве.

В случае возгорания звоните по единому номеру экстренных служб: 112 или в службу «ЕДДС»: 379051; 21-36-65.


Фото: скриншот из видео

Теги
отжиг трава

Все новости

Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на семинар
21.03.2024 в 15:05
Росгвардеец завоевал 3 медали на отборочном чемпионате по гиревому спорту
21.03.2024 в 14:49
Лавиноопасные участки ВСЖД находятся под контролем
21.03.2024 в 14:34
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута № 25
21.03.2024 в 14:31
В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы
21.03.2024 в 14:24
В Улан-Удэ выберут лучшего учителя
21.03.2024 в 14:20
Еще один житель Бурятии погиб сегодня на пожаре
21.03.2024 в 14:15
В Улан-Удэ 19-летний стажер обворовал кассу в кафе
21.03.2024 в 14:13
Предприниматели и самозанятые Бурятии могут найти льготное госимущество через новую единую онлайн-базу
21.03.2024 в 14:04
В Улан-Удэ пройдет чемпионат и первенство ДФО по кикбоксингу
21.03.2024 в 13:15
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Лавиноопасные участки ВСЖД находятся под контролем
Лавинной опасности для железнодорожной инфраструктуры пока нет
21.03.2024 в 14:34
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута № 25
Оно начнет действовать с 22 марта
21.03.2024 в 14:31
В Улан-Удэ выберут лучшего учителя
В конкурсе принимают участие 13 педагогов школ города
21.03.2024 в 14:20
«Прошу меня понять и помиловать»
Актера Никиту Кологривого арестовали на 7 суток за дебош в новосибирской кальянной
21.03.2024 в 12:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru