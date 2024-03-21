Общество 21.03.2024 в 14:24
В Улан-Удэ начались профилактические отжиги сухой травы
Жителей просят сохранять спокойствие
Текст: Евгения Гармаева
В микрорайоне Матросова провели профилактический отжиг сухой травы. Их проводят в рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду.
«Комитет по ГО, ЧС и общественной безопасности просит горожан сохранять спокойствие, а также напоминает о необходимости убрать сухую траву и ветки с прилегающих к их домам территорий. Это необходимо сделать для недопущения возможного перехода огня на жилые строения», - добавили в ведомстве.
В случае возгорания звоните по единому номеру экстренных служб: 112 или в службу «ЕДДС»: 379051; 21-36-65.
Фото: скриншот из видео