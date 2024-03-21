В Улан-Удэ изменится расписание маршрута № 25

В целях улучшения транспортного обслуживания населения, на маршруте №25 с 22 марта будет действовать новое расписание в будние и выходные дни.

- Изменение расписания на маршруте связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика по маршруту. Схема движения маршрута №25 остается прежней, - сообщили в администрации города.





С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МУП "Городские маршруты".





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