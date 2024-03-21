Общество 21.03.2024 в 14:31
В Улан-Удэ изменится расписание маршрута № 25
Оно начнет действовать с 22 марта
В целях улучшения транспортного обслуживания населения, на маршруте №25 с 22 марта будет действовать новое расписание в будние и выходные дни.
- Изменение расписания на маршруте связано с увеличением времени на рейс из-за высокого автомобильного трафика по маршруту. Схема движения маршрута №25 остается прежней, - сообщили в администрации города.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте МУП "Городские маршруты".
Фото: Номер один