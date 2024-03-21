Общество 21.03.2024 в 14:34

Лавиноопасные участки ВСЖД находятся под контролем

Лавинной опасности для железнодорожной инфраструктуры пока нет
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Текст: Андрей Константинов
Лавиноопасные участки ВСЖД находятся под контролем
В Бурятии все лавиноопасные участки Транссиба и БАМа находятся под контролем специалистов железнодорожной снеголавинной станции Восточно-Сибирской магистрали. Ведется постоянный мониторинг накопления, температуры, плотности и текстуры снежных масс, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Сегодня глубина снежного покрова в горах, примыкающих к магистрали, колеблется в диапазоне от 20 до 250 см. Это ниже прошлогодних значений.

По данным снеголавинной станции центра диагностики и мониторинга ВСЖД на 20 марта, структура снежного покрова не представляет лавинной опасности для железнодорожной инфраструктуры.

Обстановка в горах постоянно меняется. Если появится угроза, будет проводиться активное воздействие на очаги лавинной опасности совместно со специалистами Росгидромета из стационарных артиллерийских орудий.

Всего в границах Северобайкальского региона 19 лавиноопасных очагов, которые входят в четыре основные группы. Это участки Дельбичинда – Дабан, Кунерма - Дельбичинда, Дабан – Гоуджекит и Ангаракан – Итыкит.

Фото: предоставлено пресс-службой ВСЖД
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