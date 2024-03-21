Общество 21.03.2024 в 15:32
Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки
По словам мэра, это сэкономит бюджет
Текст: Андрей Константинов
Комбинат по благоустройству Улан-Удэ будет самостоятельно изготавливать дорожные знаки. Для этого закуплено специальное оборудование — плоттер. Сегодня комбинат изготовил первый знак, сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А еще это сэкономит бюджет», - рассказал градоначальник.
Плоттер вырезает необходимые элементы знаков на световозвращающей пленке, которые потом аккуратно наклеиваются их на основу.
«Это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного в среднем уходит 30 минут», - отметил мэр.
Фото: мэрия Улан-Удэ
«Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А еще это сэкономит бюджет», - рассказал градоначальник.
Плоттер вырезает необходимые элементы знаков на световозвращающей пленке, которые потом аккуратно наклеиваются их на основу.
«Это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного в среднем уходит 30 минут», - отметил мэр.
Фото: мэрия Улан-Удэ
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