Общество 21.03.2024 в 15:32

Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки

По словам мэра, это сэкономит бюджет
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Текст: Андрей Константинов
Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки
Комбинат по благоустройству Улан-Удэ будет самостоятельно изготавливать дорожные знаки. Для этого закуплено специальное оборудование — плоттер. Сегодня комбинат изготовил первый знак, сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А еще это сэкономит бюджет», - рассказал градоначальник.

Плоттер вырезает необходимые элементы знаков на световозвращающей пленке, которые потом аккуратно наклеиваются их на основу.

«Это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного в среднем уходит 30 минут», - отметил мэр.

Фото: мэрия Улан-Удэ

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дорожный знак

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