Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки

Комбинат по благоустройству Улан-Удэ будет самостоятельно изготавливать дорожные знаки. Для этого закуплено специальное оборудование — плоттер. Сегодня комбинат изготовил первый знак, сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Не секрет, что знаки часто ломают, на них сказывается стихия, иногда их даже воруют, а когда их нет, то создаются аварийные ситуации на дорогах. Теперь мы сможем сами оперативно сделать любой знак и поставить их в нужном месте. А еще это сэкономит бюджет», - рассказал градоначальник.Плоттер вырезает необходимые элементы знаков на световозвращающей пленке, которые потом аккуратно наклеиваются их на основу.«Это очень тонкая и кропотливая работа. На изготовление одного в среднем уходит 30 минут», - отметил мэр.Фото: мэрия Улан-Удэ