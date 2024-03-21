Общество 21.03.2024 в 15:48

В Улан-Удэ до конца года построят новую большую поликлинику

Ее начали возводить в 102 микрорайоне
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ до конца года построят новую большую поликлинику

Рядом с центром единоборств «Патриот» начали строительство крупной поликлиники. Сейчас на строительной площадке выносят сети, начинают строить гараж и подпорную стенку. Как сообщают в управлении капитального строительства, поликлинику планируют сдать в короткие сроки, всего за год. 

 На начальном этапе строительства подрядная организация столкнулась с трудностями. Объект расположен в местности со сложным рельефом, требующим возведения подпорной стенки. Это могло повлечь дополнительные затраты. Однако специалисты смогли найти решение.

 «Как и планировалось, поликлиника будет построена рядом с центром единоборств. Отличие лишь в том, что здание будет слегка смещено, что позволит избежать использования шпунтовых свай и это не повлечет удорожания проекта. В настоящее время строится подпорная стенка из фундаментных блоков. Данная конструкция получится даже меньше по размерам, легче и дешевле»,

- рассказал начальник Управления капитального строительства Бурятии Анатолий Урбанов. 

 Медучреждение будет дополнительным филиалом для городской поликлиники №2 и сможет обеспечить посещение 250 человек в одну смену. Новое здание построят до конца 2024 года.



Фото: УКС РБ

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