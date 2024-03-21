Общество 21.03.2024 в 15:53
Внимание! Конкурс!
Дан старт II Республиканскому и III Городскому конкурсам на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте
Текст: Иван Иванов
Конкурсы проводятся в целях популяризации здорового образа жизни среди работающего населения, внедрения здоровьесберегающих технологий на рабочих местах, выявления, поощрения и продвижения лучших корпоративных практик оздоровления.
Победителей конкурсов ждут денежные призы!
Организаторами конкурсов выступают: ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», администрация Улан-Удэ и Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» при поддержке Министерства здравоохранения РБ.
В республиканском конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия, где есть первичные профсоюзные организации и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 году.
Прием заявок с 1 по 31 марта 2024 г.
Подробности: ООП РБ, тел. 21-17-16, ooprb@yandex.ru и ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», тел. 37-15-00 (доб. 603), concurs2023@mail.ru
В городском конкурсе принимают участие организации, осуществляющие деятельность на территории Улан-Удэ и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 г. Прием заявок с 18 марта по 1 апреля, справки по тел. 8 (3012) 371-500, доб. 603, rcmp_bur@mail.ru ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой».
Фото: «Номер один»
Победителей конкурсов ждут денежные призы!
Организаторами конкурсов выступают: ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», администрация Улан-Удэ и Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» при поддержке Министерства здравоохранения РБ.
В республиканском конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия, где есть первичные профсоюзные организации и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 году.
Прием заявок с 1 по 31 марта 2024 г.
Подробности: ООП РБ, тел. 21-17-16, ooprb@yandex.ru и ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», тел. 37-15-00 (доб. 603), concurs2023@mail.ru
В городском конкурсе принимают участие организации, осуществляющие деятельность на территории Улан-Удэ и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 г. Прием заявок с 18 марта по 1 апреля, справки по тел. 8 (3012) 371-500, доб. 603, rcmp_bur@mail.ru ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой».
Фото: «Номер один»
Тегиздоровье