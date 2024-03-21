Общество 21.03.2024 в 15:53

Внимание! Конкурс!

Дан старт II Республиканскому и III Городскому конкурсам на лучшую корпоративную программу укрепления здоровья на рабочем месте
A- A+
Текст: Иван Иванов
Внимание! Конкурс!
Конкурсы проводятся в целях популяризации здорового образа жизни среди работающего населения, внедрения здоровьесберегающих технологий на рабочих местах, выявления, поощрения и продвижения лучших корпоративных практик оздоровления.

Победителей конкурсов ждут денежные призы!

Организаторами конкурсов выступают: ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», администрация Улан-Удэ и Союз «Объединение организаций профсоюзов Республики Бурятия» при поддержке Министерства здравоохранения РБ.

В республиканском конкурсе могут принять участие организации, осуществляющие деятельность на территории Республики Бурятия, где есть первичные профсоюзные организации и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 году.

Прием заявок с 1 по 31 марта 2024 г.

Подробности: ООП РБ, тел. 21-17-16, ooprb@yandex.ru и ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой», тел. 37-15-00 (доб. 603), concurs2023@mail.ru

В городском конкурсе принимают участие организации, осуществляющие деятельность на территории Улан-Удэ и реализующие корпоративные программы укрепления здоровья на рабочем месте в 2024 г. Прием заявок с 18 марта по 1 апреля, справки по тел. 8 (3012) 371-500, доб. 603, rcmp_bur@mail.ru ГБУЗ «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В.Р. Бояновой».

Фото: «Номер один»
Теги
здоровье

Все новости

В Улан-Удэ массово проверяют большегрузы
21.03.2024 в 16:21
В Улан-Удэ студент украл несколько умных часов
21.03.2024 в 16:20
В Улан-Удэ работает фотовыставка, посвященная Крыму
21.03.2024 в 16:19
Бурятия установила дворовые площадки в ДНР
21.03.2024 в 16:05
Внимание! Конкурс!
21.03.2024 в 15:53
В Улан-Удэ до конца года построят новую большую поликлинику
21.03.2024 в 15:48
Бурятия заняла 7 место в рейтинге по количеству отремонтированных домов
21.03.2024 в 15:41
Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки
21.03.2024 в 15:32
С наступлением тепла в районах Бурятии горит трава
21.03.2024 в 15:14
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на семинар
21.03.2024 в 15:05
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Улан-Удэ массово проверяют большегрузы
Водители зачастую не соблюдают правила перевозки стройматериалов
21.03.2024 в 16:21
В Улан-Удэ до конца года построят новую большую поликлинику
Ее начали возводить в 102 микрорайоне
21.03.2024 в 15:48
Власти Улан-Удэ будут сами делать знаки
По словам мэра, это сэкономит бюджет
21.03.2024 в 15:32
Лавиноопасные участки ВСЖД находятся под контролем
Лавинной опасности для железнодорожной инфраструктуры пока нет
21.03.2024 в 14:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru