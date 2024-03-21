Девятимиллионный гость выставки «Россия» на ВДНХ выиграл путевку на Байкал

Семейное путешествие на озеро Байкал получил девятимиллионный гость выставки «Россия», которая сейчас проходит в ВДНХ, г. Москва, сообщил телеканал РЕН ТВ.

Счастливчиком стал девятилетний Андрей - мальчик родом из Бурятии, но сейчас он живет в Москве. На ВДНХ Андрей приехал вместе с родителями. Подарок, который вручили организаторы выставки и госкорпорация развития «ВЭБ. РФ", стал для семьи приятной неожиданностью.

- Я видела сюжеты о других миллионниках, но не могла представить, что мы станем одними из них. Этот подарок очень приятный и неожиданный, - рассказала Александра Маркевич, мама ребенка.

Во время путешествия семью обеспечат проживанием в одном из лучших отелей региона. Кроме того, в программу входят экскурсия в хаски-парк, прогулка по экотропе и национальному парку в сопровождении гидов, а также посещение ресторанов с национальной кухней.





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