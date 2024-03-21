Тункинский нацпарк готовится к пожароопасному сезону

Тункинский национальный парк готовится к пожаропасному сезону. Только за прошлый год на территории нацпарка было зарегистрировано 13 лесных пожаров. Площадь, пострадавшая от огня, составила 162,33 га, из них 158,83 га лесной и 3,5 га не лесной.

- Причиной большинства лесных пожаров является человеческий фактор - нарушение пожарной безопасности, в том числе поджоги сухой травы. Граждане, не осознавая последствий, жгут сухую траву прямо на полях, где возможен переход огня на земли лесного фонда, - комментируют сотрудники нацпарка.

Каждый год нацпарк организует большую работу по профилактике пожаров. Сотрудники нацпарка проходят обучение на руководителя тушения лесных пожаров в бурятском колледже технологий и лесопользования» г. Улан-Удэ. Проводится работа по заключению договоров на предмет приобретения спецодежды, необходимого противопожарного оборудования и инвентаря.





Самое главное - в течение всего 2024 года ведутся профилактические работы по предотвращению пожаров: расчистка противопожарных разрывов, устройство минерализованных полос, информационных щитов, обновление лесного проезда, установка противопожарных стендов и аншлагов, создание места забора воды. В случае пожара могут быть привлечены 301 человек из числа местного населения.

Фото: национальный парк "Тункинский"