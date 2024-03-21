Общество 21.03.2024 в 18:26
Улан-удэнцы жалуются на «лунный ландшафт» в центре города
На дороге по ул. Ленина водители не могут разъехаться и портят свои автомобили
Текст: Ольга Лазарева
Недалеко от центра города есть дорога, которая приносит автомобилистам массу неудобств. Наросшие огромные островки изо льда здесь повсюду. В соцсетях водители призывают власти города исправить ситуацию.
«Безобразная дорога по ул. Ленина 49а! Неужели из городских служб никто не видит эту дорогу? Невозможно по ней ехать, стаскивает машину с этих ледяных кочек, яма на яме, машины разъехаться не могут, потому что их тащит с этих кочек. При мне две машины шаркнулись. Днище автомобиля бьется об эти колдобины. Приведите в порядок этот участок дороги!» - просят горожане.
В комментариях сразу посыпались шуточки:
- Дорога, как на луне ландшафт!
- Ситуация на контроле. В ближайшее время предпримем меры реагирования и до конца мая текущего года всё исправим, - пишут пользователи.
Фото: Аноним 03
«Безобразная дорога по ул. Ленина 49а! Неужели из городских служб никто не видит эту дорогу? Невозможно по ней ехать, стаскивает машину с этих ледяных кочек, яма на яме, машины разъехаться не могут, потому что их тащит с этих кочек. При мне две машины шаркнулись. Днище автомобиля бьется об эти колдобины. Приведите в порядок этот участок дороги!» - просят горожане.
В комментариях сразу посыпались шуточки:
- Дорога, как на луне ландшафт!
- Ситуация на контроле. В ближайшее время предпримем меры реагирования и до конца мая текущего года всё исправим, - пишут пользователи.
Фото: Аноним 03
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