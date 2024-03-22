«Вебер» проанализировал мнения россиян о воспитанности

Социологическое агентство «Вебер» провело опрос россиян на тему воспитанности. Как оказалось, абсолютное большинство опрошенных (92%) считают себя воспитанными. По их мнению, такого человека, в первую очередь характеризуют вежливость и доброжелательность к другим.Например, 83% респондентов заявили, что уступают места другим в общественном транспорте: пожилым (85%), инвалидам (81%), беременным женщинам (81%), пассажирам с детьми (54%), женщинам (25%), людям с тяжелыми пакетами (20%), детям (19%), пассажирам большой весовой категории (12%).При этом 3% делают это только после озвученной просьбы. В улан-удэнских пабликах не раз возникали споры на эту тему. Одни настаивают – уступать надо, другие не согласны, весь они также платят за проезд, устают и ездят на далёкие расстояния.«Приятно осознавать, что грубое отношение или попросту хамство, не является частью нашего менталитета – так считают 66% в России. А вот желание заступиться, помочь, позаботиться, примирить нарастающий конфликт как раз заложено в нормах социальной жизни, что и отразилось в ответах респондентов». — поделилась Елена Удалова, начальник управления социологии АНО «Диалог».Социологическое агентство «Вебер» — совместный проект АНО «Диалог» и АНО «Диалог Регионы» по исследованию общественного мнения с использованием современных онлайн-инструментов.Фото: «Номер один»