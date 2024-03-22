Общество 22.03.2024 в 10:24

Безработный житель Улан-Удэ прикинулся работником завода

Мужчина сообщил сотрудникам магазина ложные сведения и взял в кредит телевизор

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Текст: Анастасия Величко
Безработный житель Улан-Удэ прикинулся работником завода

Безработный, ранее судимый 23-летний уроженец села Шергино Кабанского района, проживающий в Улан-Удэ, решил приобрести телевизор марки «Тошиба» за 40 тысяч рублей. Поскольку денег на покупку у молодого человека не было, он решил взять кредит.

Для того, чтобы получить кредит, улан-удэнец пошел на обман. Парень придумал легенду – якобы он работает на одном из заводов в Улан-Удэ и имеет ежемесячный доход суммой 55 тысяч рублей. Адрес проживания он также назвал выдуманный, настоящее место проживания скрыл.

Выплачивать кредит парень не собирался.

Органы дознания квалифицировали действия ушлого парня по ч.1 ст.159.1 УК РФ как мошенничество в сфере кредитования.

Ранее, в 2019 году, гражданин был судим за кражу. В 2021 году он вновь попался на кражах, причем сразу на нескольких. Парень залезал в дома и обчищал сельчан. За это он был осужден условно на два года восемь месяцев.

Мировой судья судебного участка №2 Октябрьского района Улан-Удэ признала улан-удэнца виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.159.1 УК РФ и назначила ему наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев.


Фото: "Номер один"

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кража кредиты завод суд

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