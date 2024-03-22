Общество 22.03.2024 в 11:29
В Бурятии приостановили более 2 тысяч исполнительных производств в отношении военных
Общая сумма их задолженности составляет 234 миллиона рублей
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии судебные приставы приостановили более 2,1 тысячи исполнительных производств, возбужденных в отношении военнослужащих. Общая сумма задолженности по ним составляет свыше 234 миллионов рублей.
В УФССП Бурятии напомнили, что исполнительные производства в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в спецоперации, могут быть приостановлены. Исключение составляют платежи по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Заявления о приостановлении исполнительных производств с приложением выписки из приказа о командировании на СВО можно подать в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, во всех районных отделениях судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госулуг и через Интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по РБ.
Если военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление о приостановлении исполнительного производства за них могут написать близкие родственники.
Фото: «Номер один»
В УФССП Бурятии напомнили, что исполнительные производства в отношении граждан, проходящих службу в Вооруженных силах РФ и принимающих участие в спецоперации, могут быть приостановлены. Исключение составляют платежи по алиментным обязательствам, а также по обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца.
Заявления о приостановлении исполнительных производств с приложением выписки из приказа о командировании на СВО можно подать в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, во всех районных отделениях судебных приставов, а также в личном кабинете на портале Госулуг и через Интернет-приемную на официальном сайте УФССП России по РБ.
Если военнослужащие уже выехали за пределы Бурятии, то заявление о приостановлении исполнительного производства за них могут написать близкие родственники.
Фото: «Номер один»
Тегиспецоперация приставы