В Улан-Удэ владельца магазина вейпов заставляют закрыть точку продажи

Улан-удэнец обратился в МВД по факту продажи вейпа его 15-летнему сыну. Мужчина увидел у подростка чек от продажи вейпа и решил наказать продавцов, продавших никотиносодержащую продукцию несовершеннолетнему.

Обращаясь в Октябрьский районный суд, истец просил признать действия индивидуального предпринимателя - владельца магазина незаконными.

«Обязать ИП прекратить реализацию никотинсодержащей продукции несовершеннолетним в магазине, расположенном на расстоянии менее 100 метров от территории, предназначенной для оказания образовательных услуг – Бурятского госуниверситета , а также ЧОУ «Учебно-методический центр «Триада», - следует из материалов дела.

Исковые требования мотивированы тем, что в соответствии с материалами проверок КУСП Управления МВД России по Улан-Удэ по обращению горожанина прошла проверка о продаже никотинсодержащей жидкости его несовершеннолетнему сыну. В качества документа, подтверждающего факт продажи в материалах проверки содержится копия справки, выданной банком по операции на сумму 650 рублей.

Управление Роспотребнадзора по РБ неоднократно выносило предпринимателю предостережения, в которых указывало ему на необходимость принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, предусмотренных законодательством в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции.

Однако предприниматель на предостережения не реагировал.

Суд пришел к выводу о том, что действия предпринимателя по продаже вейпов вблизи образовательных учреждений являются противоправными и нарушающими положения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма.

Суд решил обязать предпринимателя прекратить реализацию никотиносодержащей продукции несовершеннолетним лицам.



Фото: "Номер один"