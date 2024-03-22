В Иркутске готовят командиров ССО студенческого проекта «БАМ 2.0»

В Иркутском государственном университете путей сообщения стартовала Всероссийская школа командного состава студенческих отрядов, которые примут участие в модернизации БАМа, и инструкторского состава отрядов проводников, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Обучение проходят более 100 студентов из 18 регионов России, а также из Белоруссии. В течение трех дней участники будут посещать лекции представителей ОАО «РЖД» и АО «ФПК», изучать правила охраны труда и основы строительного дела.«Участие студенческих отрядов в этом грандиозном проекте – существенное подспорье для компании «Российские железные дороги». А сами бойцы получат практические профессиональные навыки и ценный опыт командной работы, - отметил начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров. - Буду рад, если в недалеком будущем вы станете частью большой команды холдинга – все возможности у вас для этого есть».Всероссийский студенческий проект «БАМ 2.0» пройдет летом 2024 года уже в третий раз. Трудиться на Восточно-Сибирскую железную дорогу отправятся более 900 бойцов со всей страны.Фото: company.rzd.ru