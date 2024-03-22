В преддверии тепла улан-удэнские парки украшают территорию

Как сообщила дирекция по паркам культуры и отдыха в Улан-Удэ, парки продолжают готовиться к новому сезону. Уже установлены новые яркие и уютные фотозоны в городских парках.





Сейчас дирекция по паркам ведет прием заявок от предпринимателей на размещение торговых объектов (вата, мороженое, напитки, игрушки и т.д.) и передвижных аттракционов на новый сезон. Более подробная информация на сайте организации.

В апреле в парках Улан-Удэ планируется ряд экологических мероприятий - акции, субботники, конкурсы.





Фото: МАУ "Дирекция по паркам культуры и отдыха Улан-Удэ"