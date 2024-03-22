В Бурятии отремонтируют дороги к больницам и поликлиникам

В 2024 году в Бурятии отремонтируют около 45 километров дорог, ведущих к поликлиникам, диспансерам, больницам, фельдшерско-акушерским пунктам, амбулаториям. Медучреждения расположены в Улан-Удэ, Тарбагатайском и Баргузинском районе

Так, в селе Тарбагатай отремонтируют две улицы Подгорную и Некрасова. Они обеспечивают подъезд к центральной районной больнице, где проходят лечение жители всего Тарбагатайского района. Подрядная организация планирует приступить к работам с 1 апреля.

В Улан-Удэ отремонтируют дороги по переулкам Карьерный, Невского (до пер. Герцена), улицам Ключевская, Краснофлотская (от Шумяцкого до Тобольской), Бабушкина (от БКМ до Трубачеева) и другим. Они ведут к детским и взрослым поликлиникам, стоматологиям, диспансерам.

В ходе ремонта планируются устройство качественного дорожного покрытия, пешеходных переходов, установка ограждений, нанесение разметки.

В Баргузинском районе ремонт участка с 347 по 360 км дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян обеспечит комфортный проезд к врачебной амбулатории в селе Улюн и фельдшерско-акушерскому пункту в Улюкчикане.

Ремонт дорог производится благодаря нацпроекту "Безопасные качественные дороги".





Фото: минтранс РБ



