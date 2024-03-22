В Улан-Удэ женщину в больнице обокрала соседка по палате

Вечером 20 марта в отдел полиции по Железнодорожному району обратилась 52-летняя горожанка. Женщина проходила лечение в больнице, и у нее пропали деньги из кошелька.

Пострадавшая уточнила, что о пропаже денег спрашивала у своей соседки по палате, но та свою причастность отрицала. Только после вмешательства полиции 38-летняя злоумышленница призналась в содеянном. Она рассказала, что за день до преступления попросила соседку перевести 1000 рублей судебным приставам в счет задолженности. Сама же отдала эту сумму наличными.

«Видя, как заявительница положила купюру в кошелек и сумку, а затем убрала в шкаф, злоумышленница в её отсутствие заглянула туда и похитила из кошелька 8 тысяч рублей. Деньги в пакете она скинула через окно в коридоре медучреждения сожителю, солгав, что это её социальные выплаты», - сообщили в МВД Бурятии.



Полицейским удалось забрать часть похищенных средств. Остальное мужчина потратил. Возбуждено уголовное дело. Отметим, воровка уже привлекалась к уголовной ответственности за кражу. Нигде не работает.





Фото: Номер один