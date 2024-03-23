Прокатиться с инспектором на капоте

Ночью проезжие части пустеют, светофоры загораются желтым, город засыпает. Но это только кажущаяся тишина и спокойствие. Именно по ночам инспекторов ждут самые опасные дежурства и неожиданные встречи. Мало кто знает, что зачастую сотрудникам приходится отвечать не только за порядок на дорогах, но и вмешиваться в другие ЧП, чтобы спасти жизни людей.Старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Александр Новоселов уже привык к ночным сменам. Как и к неожиданным ситуациям.В одну из зимних ночей Александр Новоселов вместе со своим напарником Александром Ардагиновым двигался по маршруту патрулирования в Железнодорожном районе. На улице Лысогорской перед ними предстала жуткая картина: мороз, звенящая тишина и вовсю полыхающая крыша жилого дома.- Времени думать не было. Мы подъехали к зданию, сообщили о возгорании в дежурную часть, а сами побежали внутрь, - рассказывает Александр Новоселов.Неизвестно, что могло бы случиться, если б не вовремя подоспевшие сотрудники. Как выяснилось, до них пожарным никто не звонил. Людей, ставших свидетелями ночного пожара, тоже не было. Жители домов по соседству с полыхающим домом безмятежно спали.- Мы забежали в ограду дома, распахнули калитку. Дальше уже зашли в помещение. Я начал осматриваться, дым окутал практически все. Зайдя в комнату, увидел на кровати спящую женщину. Разбудил и сказал, что нужно выбираться из дома: «Пожар! Быстро на улицу!». Она растерялась, начала собираться, брать документы. В этот момент из соседней комнаты вышел мужчина, он только что проснулся. «Давай помогай!» - крикнул я ему. Мы быстро схватили необходимые вещи и выбежали на улицу, - вспоминает старший инспектор ДПС.Этот пожар случился из-за проблемы с электропроводкой. Что-то закоротило в помещении санузла. Огонь быстро пошел по стене вверх и распространился по крыше. Если бы не инспекторы дорожно-патрульной службы, супружеская пара просто задохнулась бы угарным газом во сне, а позже оказалась бы зажата обломками полыхающей кровли. Но, к счастью, все закончилось иначе. Инспекторы ДПС усадили напуганных погорельцев в патрульный автомобиль и доставили к родственникам.Кстати, это не первый пожар в практике Новоселова. За несколько месяцев до возгорания на Лысогорской он с напарником спас людей на Шаляпина.- Осень, ночь подходила к концу, было уже часов пять утра. Мы ехали по Шаляпина и увидели яркое зарево. Развернули автомобиль, поехали посмотреть, что там. Оказалось, что полыхает гараж. А совсем рядом стоит двухэтажный барак, - рассказывает Александр Новоселов.Огонь мог перекинуться на жилое здание. Инспекторы сообщили об этом по рации, а после приступили к эвакуации граждан. В ту ночь они смогли вывести из дома около 20 людей и даже спасли «коллекцию» автомобилей.- Параллельно с эвакуацией горожан ко мне подбежал мужчина, хозяин гаража. Он сказал, что там находится несколько автомобилей. Представив, чем может это закончиться, я побежал эвакуировать и их тоже, - говорит Новоселов.Из-под горящей крыши Александр Новоселов смог отогнать на безопасное расстояние три легковушки и один грузовик. Самое главное, что в одном из салонов владелец хранил баллоны с кислородом. Если бы огонь перекинулся на авто, страшно представить, какой силы мог быть взрыв.На дорогах час пик. Машины медленно двигались друг за другом, изредка издавая звуковые сигналы. В этот день Александр Новоселов нес службу на посту в Сотниково. К его патрульной машине подъехал незнакомый автомобиль.- Было уже часов шесть вечера, пробки. Мы с напарником находились в патрульной машине и вдруг к нам подбежал сильно взволнованный мужчина. Он начал просить нас о помощи. Оказалось, что они с женой пытаются добраться до Детской республиканской клинической больницы, а в машине лежит ребенок, теряющий сознание, - вспоминает старший лейтенант полиции.Сообщив в дежурную часть, инспекторы приняли решение доставить несовершеннолетнего с его семьей в больницу на служебном автомобиле. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, они в кратчайшие сроки добрались до медучреждения, где специалисты оказали помощь ребенку. Убедившись, что все хорошо, сотрудники вернулись на пост.- Спустя время к нам снова подъехал отец ребенка. Мужчина горячо благодарил за помощь. Как оказалось, у ребенка резко упал гемоглобин. Глава семьи сказал, что еще бы чуть-чуть и все. Без нас они бы не успели доехать в час пик. Помогать людям - это мой долг. Мне кажется, любой бы поступил так на моем месте. И неважно, в погонах ты или нет, - говорит Александр Новоселов.Старший инспектор отмечает, что самой наболевшей проблемой города являются нетрезвые автолюбители. А в последнее время еще и участились случаи наркотического воздействия.- На Гагарина наш экипаж заметил мужчину. Он странно бродил по проезжей части. Мы сделали ему замечание по громкоговорителю, но он не ушел с дороги. А, наоборот, стал приближаться к нам, - вспоминает Новоселов.Подойдя к патрульному автомобилю, странный прохожий неожиданно бросился на капот служебного транспорта. Мужчина вел себя явно неадекватно и что было силы бился головой об автомобиль. Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую.- Его доставили в наркологический диспансер. Медикам даже пришлось привязать пациента к кровати. Настолько он себя буйно вел. Позже мы его навестили, мужчина пришел в себя: «Надеюсь, я хотя бы в одежде был? Извините, перебрал с «мухоморами», - пересказывает слова буйного прохожего Александр Новоселов.Вытащили из горящего автомобиляЕще одним героем нашей статьи стал инспектор первого взвода первой роты в составе ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ Константин Михаханов. Он тоже испытал на себе трудности ночных смен.- Было уже часа два ночи. На дороге никого. Мы находились с напарником в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Авария произошла у нас на глазах. Времени думать не было, сразу рванули, - вспоминает Константин Михаханов.41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и начал гореть.- Он двигался из города и врезался в разделительный отбойник. Остановился прямо под козырьком весового контроля. Добежав до машины, мы стали ее тушить. Я пытался погасить пламя в моторном отсеке. Ничего не видно, дым, жар обдает лицо. Потом смотрим, а там мужчина. Двери все смяты, он без сознания. Хорошо, что от удара вылетело стекло сзади. Нам удалось залезть в горящий автомобиль и протащить водителя через салон. Вытащили наружу, потом оборачиваюсь… секунда и пламя охватило уже весь салон. Еле успели, - рассказывает Константин Михаханов.Как выяснилось, спасенный водитель был пьян. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении мужчины составили административные материалы.Одной из наиболее непредсказуемых составляющих ночных смен являются погони за нарушителями. Однажды Константину Михаханову даже пришлось «проехаться» на капоте, и не скрывает, что в тот момент он уже мысленно попрощался с жизнью.Отворот на Сосновый Бор. Со стороны Эрхирика едет автомобиль. Сотрудники ДПС знаками пытаются его остановить, но водитель не подчиняется. Началась погоня как в голливудских боевиках. С той лишь разницей, что на плохой дороге такие трюки особенно опасны.- Мы его гнали-гнали в сторону Онохоя. В определенный момент на развилке водитель не вписался в нужный ему поворот. Я выбежал, начал открывать дверь его машины. Так получилось, что мне пришлось встать для этого на бугорок. А в это же время водитель начал движение. Чтобы он не проехал мне по ногам колесами, я запрыгнул к нему на капот, - рассказывает Константин Михаханов.Однако водителя это ничуть не смутило. Он продолжил движение по лесному массиву с инспектором на капоте.- Как он мне потом сам рассказывал, по лесу мы ехали 100 км/ч. Он меня сбросить пытался. А выйдя на трассу, сбавил до 80 - 90 км/ч. Все это заняло минут пять буквально. Но для меня время растянулось на целую вечность. Уже вся жизнь перед глазами пронеслась, - говорит Константин.В тот вечер ему повезло, что автомобиль лихача был оснащен безарочными дверьми. Константину Михаханову удалось зацепиться кончиками своих пальцев за верхнюю часть стекол и держаться, сколько это было возможно. Параллельно он пытался выбить ногой лобовое стекло.- В подходящий момент я на ходу спрыгнул с этой машины. И мы продолжили погоню. Водитель заехал в тупик в Онохое и побежал по рельсам. Там мы его и догнали, - вспоминает Константин Михаханов.Лейтенант полиции отметил, что, к сожалению, люди в Бурятии не боятся садиться за руль даже в невменяемом виде. Водители в состоянии алкогольного опьянения им попадаются каждый день. Однажды он даже остановил дедушку 1955 года рождения, который от спирта буквально не мог стоять на ногах, но зато гонял за рулем машины.- От несовершеннолетних до стариков попадаются. Город маленький, встречаются зачастую одни и те же «герои». Я лично за полгода оформлял одного и того же человека за «пьяный руль» два раза. Самое страшное, что для таких людей сам факт, что он сел пьяным за руль, не является чем-то неправильным. Они как говорят: «Я же ехал тихонечко, ничего не нарушил», - возмущается Константин Михаханов.Отметим, что в период праздничных дней, с 8 по 10 марта, на дорогах Бурятии инспекторы ДПС зафиксировали 1110 нарушений ПДД. Задержали и отстранили от права управлять транспортным средством 76 пьяных водителей. Из которых десять человек попались повторно.Фото: скриншот