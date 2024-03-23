Общество 23.03.2024 в 08:00
Прокатиться с инспектором на капоте
Сотрудники ДПС рассказали, как проходят их ночные смены
Текст: Наталия Грюнвальд
Ночью проезжие части пустеют, светофоры загораются желтым, город засыпает. Но это только кажущаяся тишина и спокойствие. Именно по ночам инспекторов ждут самые опасные дежурства и неожиданные встречи. Мало кто знает, что зачастую сотрудникам приходится отвечать не только за порядок на дорогах, но и вмешиваться в другие ЧП, чтобы спасти жизни людей.
Не дали сгореть заживо
Старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Александр Новоселов уже привык к ночным сменам. Как и к неожиданным ситуациям.
В одну из зимних ночей Александр Новоселов вместе со своим напарником Александром Ардагиновым двигался по маршруту патрулирования в Железнодорожном районе. На улице Лысогорской перед ними предстала жуткая картина: мороз, звенящая тишина и вовсю полыхающая крыша жилого дома.
- Времени думать не было. Мы подъехали к зданию, сообщили о возгорании в дежурную часть, а сами побежали внутрь, - рассказывает Александр Новоселов.
Неизвестно, что могло бы случиться, если б не вовремя подоспевшие сотрудники. Как выяснилось, до них пожарным никто не звонил. Людей, ставших свидетелями ночного пожара, тоже не было. Жители домов по соседству с полыхающим домом безмятежно спали.
- Мы забежали в ограду дома, распахнули калитку. Дальше уже зашли в помещение. Я начал осматриваться, дым окутал практически все. Зайдя в комнату, увидел на кровати спящую женщину. Разбудил и сказал, что нужно выбираться из дома: «Пожар! Быстро на улицу!». Она растерялась, начала собираться, брать документы. В этот момент из соседней комнаты вышел мужчина, он только что проснулся. «Давай помогай!» - крикнул я ему. Мы быстро схватили необходимые вещи и выбежали на улицу, - вспоминает старший инспектор ДПС.
Вывели 20 людей из пожара
Этот пожар случился из-за проблемы с электропроводкой. Что-то закоротило в помещении санузла. Огонь быстро пошел по стене вверх и распространился по крыше. Если бы не инспекторы дорожно-патрульной службы, супружеская пара просто задохнулась бы угарным газом во сне, а позже оказалась бы зажата обломками полыхающей кровли. Но, к счастью, все закончилось иначе. Инспекторы ДПС усадили напуганных погорельцев в патрульный автомобиль и доставили к родственникам.
Кстати, это не первый пожар в практике Новоселова. За несколько месяцев до возгорания на Лысогорской он с напарником спас людей на Шаляпина.
- Осень, ночь подходила к концу, было уже часов пять утра. Мы ехали по Шаляпина и увидели яркое зарево. Развернули автомобиль, поехали посмотреть, что там. Оказалось, что полыхает гараж. А совсем рядом стоит двухэтажный барак, - рассказывает Александр Новоселов.
Огонь мог перекинуться на жилое здание. Инспекторы сообщили об этом по рации, а после приступили к эвакуации граждан. В ту ночь они смогли вывести из дома около 20 людей и даже спасли «коллекцию» автомобилей.
- Параллельно с эвакуацией горожан ко мне подбежал мужчина, хозяин гаража. Он сказал, что там находится несколько автомобилей. Представив, чем может это закончиться, я побежал эвакуировать и их тоже, - говорит Новоселов.
Из-под горящей крыши Александр Новоселов смог отогнать на безопасное расстояние три легковушки и один грузовик. Самое главное, что в одном из салонов владелец хранил баллоны с кислородом. Если бы огонь перекинулся на авто, страшно представить, какой силы мог быть взрыв.
Ребенок умирал на руках
На дорогах час пик. Машины медленно двигались друг за другом, изредка издавая звуковые сигналы. В этот день Александр Новоселов нес службу на посту в Сотниково. К его патрульной машине подъехал незнакомый автомобиль.
- Было уже часов шесть вечера, пробки. Мы с напарником находились в патрульной машине и вдруг к нам подбежал сильно взволнованный мужчина. Он начал просить нас о помощи. Оказалось, что они с женой пытаются добраться до Детской республиканской клинической больницы, а в машине лежит ребенок, теряющий сознание, - вспоминает старший лейтенант полиции.
Сообщив в дежурную часть, инспекторы приняли решение доставить несовершеннолетнего с его семьей в больницу на служебном автомобиле. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, они в кратчайшие сроки добрались до медучреждения, где специалисты оказали помощь ребенку. Убедившись, что все хорошо, сотрудники вернулись на пост.
- Спустя время к нам снова подъехал отец ребенка. Мужчина горячо благодарил за помощь. Как оказалось, у ребенка резко упал гемоглобин. Глава семьи сказал, что еще бы чуть-чуть и все. Без нас они бы не успели доехать в час пик. Помогать людям - это мой долг. Мне кажется, любой бы поступил так на моем месте. И неважно, в погонах ты или нет, - говорит Александр Новоселов.
Бился головой о машину сотрудников
Старший инспектор отмечает, что самой наболевшей проблемой города являются нетрезвые автолюбители. А в последнее время еще и участились случаи наркотического воздействия.
- На Гагарина наш экипаж заметил мужчину. Он странно бродил по проезжей части. Мы сделали ему замечание по громкоговорителю, но он не ушел с дороги. А, наоборот, стал приближаться к нам, - вспоминает Новоселов.
Подойдя к патрульному автомобилю, странный прохожий неожиданно бросился на капот служебного транспорта. Мужчина вел себя явно неадекватно и что было силы бился головой об автомобиль. Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую.
- Его доставили в наркологический диспансер. Медикам даже пришлось привязать пациента к кровати. Настолько он себя буйно вел. Позже мы его навестили, мужчина пришел в себя: «Надеюсь, я хотя бы в одежде был? Извините, перебрал с «мухоморами», - пересказывает слова буйного прохожего Александр Новоселов.
Вытащили из горящего автомобиля
Еще одним героем нашей статьи стал инспектор первого взвода первой роты в составе ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ Константин Михаханов. Он тоже испытал на себе трудности ночных смен.
- Было уже часа два ночи. На дороге никого. Мы находились с напарником в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Авария произошла у нас на глазах. Времени думать не было, сразу рванули, - вспоминает Константин Михаханов.
41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и начал гореть.
- Он двигался из города и врезался в разделительный отбойник. Остановился прямо под козырьком весового контроля. Добежав до машины, мы стали ее тушить. Я пытался погасить пламя в моторном отсеке. Ничего не видно, дым, жар обдает лицо. Потом смотрим, а там мужчина. Двери все смяты, он без сознания. Хорошо, что от удара вылетело стекло сзади. Нам удалось залезть в горящий автомобиль и протащить водителя через салон. Вытащили наружу, потом оборачиваюсь… секунда и пламя охватило уже весь салон. Еле успели, - рассказывает Константин Михаханов.
Как выяснилось, спасенный водитель был пьян. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении мужчины составили административные материалы.
«Прокатил» на капоте
Одной из наиболее непредсказуемых составляющих ночных смен являются погони за нарушителями. Однажды Константину Михаханову даже пришлось «проехаться» на капоте, и не скрывает, что в тот момент он уже мысленно попрощался с жизнью.
Отворот на Сосновый Бор. Со стороны Эрхирика едет автомобиль. Сотрудники ДПС знаками пытаются его остановить, но водитель не подчиняется. Началась погоня как в голливудских боевиках. С той лишь разницей, что на плохой дороге такие трюки особенно опасны.
- Мы его гнали-гнали в сторону Онохоя. В определенный момент на развилке водитель не вписался в нужный ему поворот. Я выбежал, начал открывать дверь его машины. Так получилось, что мне пришлось встать для этого на бугорок. А в это же время водитель начал движение. Чтобы он не проехал мне по ногам колесами, я запрыгнул к нему на капот, - рассказывает Константин Михаханов.
Однако водителя это ничуть не смутило. Он продолжил движение по лесному массиву с инспектором на капоте.
- Как он мне потом сам рассказывал, по лесу мы ехали 100 км/ч. Он меня сбросить пытался. А выйдя на трассу, сбавил до 80 - 90 км/ч. Все это заняло минут пять буквально. Но для меня время растянулось на целую вечность. Уже вся жизнь перед глазами пронеслась, - говорит Константин.
В тот вечер ему повезло, что автомобиль лихача был оснащен безарочными дверьми. Константину Михаханову удалось зацепиться кончиками своих пальцев за верхнюю часть стекол и держаться, сколько это было возможно. Параллельно он пытался выбить ногой лобовое стекло.
- В подходящий момент я на ходу спрыгнул с этой машины. И мы продолжили погоню. Водитель заехал в тупик в Онохое и побежал по рельсам. Там мы его и догнали, - вспоминает Константин Михаханов.
Лейтенант полиции отметил, что, к сожалению, люди в Бурятии не боятся садиться за руль даже в невменяемом виде. Водители в состоянии алкогольного опьянения им попадаются каждый день. Однажды он даже остановил дедушку 1955 года рождения, который от спирта буквально не мог стоять на ногах, но зато гонял за рулем машины.
- От несовершеннолетних до стариков попадаются. Город маленький, встречаются зачастую одни и те же «герои». Я лично за полгода оформлял одного и того же человека за «пьяный руль» два раза. Самое страшное, что для таких людей сам факт, что он сел пьяным за руль, не является чем-то неправильным. Они как говорят: «Я же ехал тихонечко, ничего не нарушил», - возмущается Константин Михаханов.
Отметим, что в период праздничных дней, с 8 по 10 марта, на дорогах Бурятии инспекторы ДПС зафиксировали 1110 нарушений ПДД. Задержали и отстранили от права управлять транспортным средством 76 пьяных водителей. Из которых десять человек попались повторно.
Фото: скриншот
Не дали сгореть заживо
Старший инспектор отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по РБ Александр Новоселов уже привык к ночным сменам. Как и к неожиданным ситуациям.
В одну из зимних ночей Александр Новоселов вместе со своим напарником Александром Ардагиновым двигался по маршруту патрулирования в Железнодорожном районе. На улице Лысогорской перед ними предстала жуткая картина: мороз, звенящая тишина и вовсю полыхающая крыша жилого дома.
- Времени думать не было. Мы подъехали к зданию, сообщили о возгорании в дежурную часть, а сами побежали внутрь, - рассказывает Александр Новоселов.
Неизвестно, что могло бы случиться, если б не вовремя подоспевшие сотрудники. Как выяснилось, до них пожарным никто не звонил. Людей, ставших свидетелями ночного пожара, тоже не было. Жители домов по соседству с полыхающим домом безмятежно спали.
- Мы забежали в ограду дома, распахнули калитку. Дальше уже зашли в помещение. Я начал осматриваться, дым окутал практически все. Зайдя в комнату, увидел на кровати спящую женщину. Разбудил и сказал, что нужно выбираться из дома: «Пожар! Быстро на улицу!». Она растерялась, начала собираться, брать документы. В этот момент из соседней комнаты вышел мужчина, он только что проснулся. «Давай помогай!» - крикнул я ему. Мы быстро схватили необходимые вещи и выбежали на улицу, - вспоминает старший инспектор ДПС.
Вывели 20 людей из пожара
Этот пожар случился из-за проблемы с электропроводкой. Что-то закоротило в помещении санузла. Огонь быстро пошел по стене вверх и распространился по крыше. Если бы не инспекторы дорожно-патрульной службы, супружеская пара просто задохнулась бы угарным газом во сне, а позже оказалась бы зажата обломками полыхающей кровли. Но, к счастью, все закончилось иначе. Инспекторы ДПС усадили напуганных погорельцев в патрульный автомобиль и доставили к родственникам.
Кстати, это не первый пожар в практике Новоселова. За несколько месяцев до возгорания на Лысогорской он с напарником спас людей на Шаляпина.
- Осень, ночь подходила к концу, было уже часов пять утра. Мы ехали по Шаляпина и увидели яркое зарево. Развернули автомобиль, поехали посмотреть, что там. Оказалось, что полыхает гараж. А совсем рядом стоит двухэтажный барак, - рассказывает Александр Новоселов.
Огонь мог перекинуться на жилое здание. Инспекторы сообщили об этом по рации, а после приступили к эвакуации граждан. В ту ночь они смогли вывести из дома около 20 людей и даже спасли «коллекцию» автомобилей.
- Параллельно с эвакуацией горожан ко мне подбежал мужчина, хозяин гаража. Он сказал, что там находится несколько автомобилей. Представив, чем может это закончиться, я побежал эвакуировать и их тоже, - говорит Новоселов.
Из-под горящей крыши Александр Новоселов смог отогнать на безопасное расстояние три легковушки и один грузовик. Самое главное, что в одном из салонов владелец хранил баллоны с кислородом. Если бы огонь перекинулся на авто, страшно представить, какой силы мог быть взрыв.
Ребенок умирал на руках
На дорогах час пик. Машины медленно двигались друг за другом, изредка издавая звуковые сигналы. В этот день Александр Новоселов нес службу на посту в Сотниково. К его патрульной машине подъехал незнакомый автомобиль.
- Было уже часов шесть вечера, пробки. Мы с напарником находились в патрульной машине и вдруг к нам подбежал сильно взволнованный мужчина. Он начал просить нас о помощи. Оказалось, что они с женой пытаются добраться до Детской республиканской клинической больницы, а в машине лежит ребенок, теряющий сознание, - вспоминает старший лейтенант полиции.
Сообщив в дежурную часть, инспекторы приняли решение доставить несовершеннолетнего с его семьей в больницу на служебном автомобиле. Включив специальные сигналы и проблесковые маячки, они в кратчайшие сроки добрались до медучреждения, где специалисты оказали помощь ребенку. Убедившись, что все хорошо, сотрудники вернулись на пост.
- Спустя время к нам снова подъехал отец ребенка. Мужчина горячо благодарил за помощь. Как оказалось, у ребенка резко упал гемоглобин. Глава семьи сказал, что еще бы чуть-чуть и все. Без нас они бы не успели доехать в час пик. Помогать людям - это мой долг. Мне кажется, любой бы поступил так на моем месте. И неважно, в погонах ты или нет, - говорит Александр Новоселов.
Бился головой о машину сотрудников
Старший инспектор отмечает, что самой наболевшей проблемой города являются нетрезвые автолюбители. А в последнее время еще и участились случаи наркотического воздействия.
- На Гагарина наш экипаж заметил мужчину. Он странно бродил по проезжей части. Мы сделали ему замечание по громкоговорителю, но он не ушел с дороги. А, наоборот, стал приближаться к нам, - вспоминает Новоселов.
Подойдя к патрульному автомобилю, странный прохожий неожиданно бросился на капот служебного транспорта. Мужчина вел себя явно неадекватно и что было силы бился головой об автомобиль. Для безопасности гражданина полицейские применили наручники и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу и скорую.
- Его доставили в наркологический диспансер. Медикам даже пришлось привязать пациента к кровати. Настолько он себя буйно вел. Позже мы его навестили, мужчина пришел в себя: «Надеюсь, я хотя бы в одежде был? Извините, перебрал с «мухоморами», - пересказывает слова буйного прохожего Александр Новоселов.
Вытащили из горящего автомобиля
Еще одним героем нашей статьи стал инспектор первого взвода первой роты в составе ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РБ Константин Михаханов. Он тоже испытал на себе трудности ночных смен.
- Было уже часа два ночи. На дороге никого. Мы находились с напарником в районе поста весового контроля в селе Сотниково. Авария произошла у нас на глазах. Времени думать не было, сразу рванули, - вспоминает Константин Михаханов.
41-летний водитель автомобиля «Тойота» не справился с управлением и совершил наезд на препятствие, после чего автомобиль перевернулся и начал гореть.
- Он двигался из города и врезался в разделительный отбойник. Остановился прямо под козырьком весового контроля. Добежав до машины, мы стали ее тушить. Я пытался погасить пламя в моторном отсеке. Ничего не видно, дым, жар обдает лицо. Потом смотрим, а там мужчина. Двери все смяты, он без сознания. Хорошо, что от удара вылетело стекло сзади. Нам удалось залезть в горящий автомобиль и протащить водителя через салон. Вытащили наружу, потом оборачиваюсь… секунда и пламя охватило уже весь салон. Еле успели, - рассказывает Константин Михаханов.
Как выяснилось, спасенный водитель был пьян. За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения в отношении мужчины составили административные материалы.
«Прокатил» на капоте
Одной из наиболее непредсказуемых составляющих ночных смен являются погони за нарушителями. Однажды Константину Михаханову даже пришлось «проехаться» на капоте, и не скрывает, что в тот момент он уже мысленно попрощался с жизнью.
Отворот на Сосновый Бор. Со стороны Эрхирика едет автомобиль. Сотрудники ДПС знаками пытаются его остановить, но водитель не подчиняется. Началась погоня как в голливудских боевиках. С той лишь разницей, что на плохой дороге такие трюки особенно опасны.
- Мы его гнали-гнали в сторону Онохоя. В определенный момент на развилке водитель не вписался в нужный ему поворот. Я выбежал, начал открывать дверь его машины. Так получилось, что мне пришлось встать для этого на бугорок. А в это же время водитель начал движение. Чтобы он не проехал мне по ногам колесами, я запрыгнул к нему на капот, - рассказывает Константин Михаханов.
Однако водителя это ничуть не смутило. Он продолжил движение по лесному массиву с инспектором на капоте.
- Как он мне потом сам рассказывал, по лесу мы ехали 100 км/ч. Он меня сбросить пытался. А выйдя на трассу, сбавил до 80 - 90 км/ч. Все это заняло минут пять буквально. Но для меня время растянулось на целую вечность. Уже вся жизнь перед глазами пронеслась, - говорит Константин.
В тот вечер ему повезло, что автомобиль лихача был оснащен безарочными дверьми. Константину Михаханову удалось зацепиться кончиками своих пальцев за верхнюю часть стекол и держаться, сколько это было возможно. Параллельно он пытался выбить ногой лобовое стекло.
- В подходящий момент я на ходу спрыгнул с этой машины. И мы продолжили погоню. Водитель заехал в тупик в Онохое и побежал по рельсам. Там мы его и догнали, - вспоминает Константин Михаханов.
Лейтенант полиции отметил, что, к сожалению, люди в Бурятии не боятся садиться за руль даже в невменяемом виде. Водители в состоянии алкогольного опьянения им попадаются каждый день. Однажды он даже остановил дедушку 1955 года рождения, который от спирта буквально не мог стоять на ногах, но зато гонял за рулем машины.
- От несовершеннолетних до стариков попадаются. Город маленький, встречаются зачастую одни и те же «герои». Я лично за полгода оформлял одного и того же человека за «пьяный руль» два раза. Самое страшное, что для таких людей сам факт, что он сел пьяным за руль, не является чем-то неправильным. Они как говорят: «Я же ехал тихонечко, ничего не нарушил», - возмущается Константин Михаханов.
Отметим, что в период праздничных дней, с 8 по 10 марта, на дорогах Бурятии инспекторы ДПС зафиксировали 1110 нарушений ПДД. Задержали и отстранили от права управлять транспортным средством 76 пьяных водителей. Из которых десять человек попались повторно.
Фото: скриншот
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