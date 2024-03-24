В Бурятии началось клонирование картошки

В конце 2023 года в БГСХА открылась лаборатория микроклонального размножения растений. Основная задача лаборатории - выведение здорового посадочного материала. Чтобы добиться безвирусности, картофель будут выращивать в пробирках.В Бурятии картофель выращивают повсеместно, и многим он кажется непритязательной культурой. Но на самом деле его выращивание, особенно в промышленных масштабах, труднее, чем представляется на первый взгляд. Причина в том, что урожайность второго хлеба сильно зависит от качества семенного материала, а при постоянном размножении клубнями в семенном материале постепенно накапливаются болезни, которые передаются «по наследству». В результате качество получаемой продукции постепенно снижается, урожайность также уменьшается.В современных условиях рассчитывать на импортный посадочный материал стоит меньше, чем когда бы то ни было. Поэтому на первый план выходит производство собственного картофеля, а значит нужно выработать и применять на практике современные методы оздоровления посадочного материала. Добиться получения безвирусного посадочного материала можно путем клонирования здоровых клубней.Проект по микроклональному размножению картофеля в 2022 году разработали коллективы агрономического факультета и управления научных исследований и инноваций БГСХА им. В. Р. Филиппова.Для проекта создали специальную лабораторию. Среди преимуществ метода микроклонального размножения перед традиционными ученые называют получение генетически однородного посадочного материала, освобождение растений от вирусов и болезней, высокий коэффициент размножения, сокращение продолжительности селекционного процесса, возможность проведения работ в течение всего года и экономию площадей, необходимых для выращивания посадочного материала.Как рассказывает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев, оздоровленный посадочный материал картофеля получают в несколько этапов. Сначала растения тестируют на наличие вирусных и бактериальных заболеваний. Если заболеваний нет, в культуру вводится меристема. Апикальная меристема, то есть клетки, обеспечивающие рост массы растения, обычно свободна от вирусов. Для повышения эффективности оздоровления картофеля метод верхушечной меристемы сочетают с термо- и химиотерапией. При введении в культуру и на каждом этапе выращивания проводится проверка на основные вирусные и бактериальные болезни.Новая жизнь картофельного ростка зарождается в ламинарных боксах – это лабораторные приборы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях. Ламинарный бокс представляет собой шкаф, оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха. Он используется при микробиологических, молекулярно-биологических работах, работах с культурой клеток, тканей и органов.Сама лаборатория делится на три зоны: чистую, световую и химическую. Ламинарные боксы установлены в чистой зоне, где царит полная стерильность.- В световой зоне стоят стеллажи для роста растений в пробирках. В химической зоне готовятся и стерилизуются питательные среды. Сейчас в лаборатории идет работа по выделению меристемной ткани картофеля, затем будет проводиться черенкование пробирочных растений картофеля, - рассказывает Виктор Соболев.Для эксперимента по выведению безвирусного картофеля ученые взяли сразу десять сортов второго хлеба.- Мы используем сортовой исходный материал, берем его у оригинаторов сортов картофеля. Практически из любого растения, имеющегося у нас, мы можем получить материал для размножения. Если нужно клонировать картофель, берем ростки, из которых выделяется меристемная ткань. У плодово-ягодных и декоративных кустарников берутся спящие почки роста, - разъясняет ученый преимущества метода.Полученный материал стерилизуется и помещается в пробирку с питательной средой. После того, как в пробирке разовьется росток, следующим этапом является его адаптация к природным условиям. Для этого растения, выросшие в пробирках, ученые поместят на дальнейшее доращивание в аэропонные установки. Аэропоника - это система, в которой корни непрерывно или периодически удерживаются в среде, насыщенной мелкими каплями питательного раствора. В аэропонных установках растения картофеля должны дорасти до мини-клубней.Среди преимуществ метода микроклонального размножения – отсутствие вирусов в полученном посадочном материале и быстрота размножения.- Полученный материл будет очень точно соответствовать материнскому растению, с определенной устойчивостью к вирусам, высокой зимостойкостью. Микроклональное размножение освобождает посадочный материал от вирусов и патогенов, - подчеркивает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев.Второе преимущество картофеля, выросшего из пробирки, это ускоренное размножение растений.- Традиционным способом картофель придется размножать длительное время, а черенкование в пробирках позволяет сделать это намного быстрее, - говорит наш собеседник.Конечный продукт ждать придется достаточно долго. Первые мини-клубни планируют получить к концу года.- Когда цикл замкнется, продукцию будем получать ежегодно. Если мини-клубни получим к концу года, то работать по размножению посадочного материала суперэлиты продолжим в течение двух-трех лет. Полученные в аэропонных установках мини-клубни ученые высадят в открытый грунт, где обеспечат им правильный уход до появления поколения семенного картофеля – супер-элиты, - говорит Виктор Соболев.Проект по работе лаборатории финансируется из федерального бюджета по программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и предусматривает участие технологического партнера - ООО «Гарантия-2», крупнейшего производителя картофеля в Бурятии.«Гарантия-2» должна будет проводить производственные исследования с последующей апробацией полученной продукции.Что касается стоимости посадочного материала безвирусного картофеля, в БГСХА сообщают, что цена будет в пределах рыночной. Приобрести клубни смогут как крупные фермеры, так и обычные дачники.Задумка бурятских ученых должна иметь успех, ведь в Бурятии имеются хорошие почвенно-климатические условия для выращивания высококачественного картофеля. Засушливый климат сдерживает развитие грибковых заболеваний. Кроме того, у нас отсутствуют специализированные вредители картофеля, такие как колорадский жук. Все это создает благоприятные условия для развития семеноводства картофеля и органического земледелия.- В дальнейшем планируем работать по заявкам хозяйств, брать заявки на размножение сортов картофеля. Летом начнем работу по клонированию плодово-ягодных растений, - делится планами Виктор Соболев.Останавливаться на полученных результатах в БГСХА не собираются – академия намерена проводить научные исследования по селекции. В ближайшие десять лет ученые планируют испытывать различные гибриды и получать местные сорта растений.Фото: предоставлено В.А. Соболевым