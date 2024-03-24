Общество 24.03.2024 в 08:00
В Бурятии началось клонирование картошки
В республике заработала лаборатория, где будут выращивать суперэлитные сорта второго хлеба
Текст: Лариса Ситник
В конце 2023 года в БГСХА открылась лаборатория микроклонального размножения растений. Основная задача лаборатории - выведение здорового посадочного материала. Чтобы добиться безвирусности, картофель будут выращивать в пробирках.
Освободили от вирусов и болезней
В Бурятии картофель выращивают повсеместно, и многим он кажется непритязательной культурой. Но на самом деле его выращивание, особенно в промышленных масштабах, труднее, чем представляется на первый взгляд. Причина в том, что урожайность второго хлеба сильно зависит от качества семенного материала, а при постоянном размножении клубнями в семенном материале постепенно накапливаются болезни, которые передаются «по наследству». В результате качество получаемой продукции постепенно снижается, урожайность также уменьшается.
В современных условиях рассчитывать на импортный посадочный материал стоит меньше, чем когда бы то ни было. Поэтому на первый план выходит производство собственного картофеля, а значит нужно выработать и применять на практике современные методы оздоровления посадочного материала. Добиться получения безвирусного посадочного материала можно путем клонирования здоровых клубней.
Проект по микроклональному размножению картофеля в 2022 году разработали коллективы агрономического факультета и управления научных исследований и инноваций БГСХА им. В. Р. Филиппова.
Для проекта создали специальную лабораторию. Среди преимуществ метода микроклонального размножения перед традиционными ученые называют получение генетически однородного посадочного материала, освобождение растений от вирусов и болезней, высокий коэффициент размножения, сокращение продолжительности селекционного процесса, возможность проведения работ в течение всего года и экономию площадей, необходимых для выращивания посадочного материала.
Принцип in vitro
Как рассказывает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев, оздоровленный посадочный материал картофеля получают в несколько этапов. Сначала растения тестируют на наличие вирусных и бактериальных заболеваний. Если заболеваний нет, в культуру вводится меристема. Апикальная меристема, то есть клетки, обеспечивающие рост массы растения, обычно свободна от вирусов. Для повышения эффективности оздоровления картофеля метод верхушечной меристемы сочетают с термо- и химиотерапией. При введении в культуру и на каждом этапе выращивания проводится проверка на основные вирусные и бактериальные болезни.
Новая жизнь картофельного ростка зарождается в ламинарных боксах – это лабораторные приборы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях. Ламинарный бокс представляет собой шкаф, оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха. Он используется при микробиологических, молекулярно-биологических работах, работах с культурой клеток, тканей и органов.
Сама лаборатория делится на три зоны: чистую, световую и химическую. Ламинарные боксы установлены в чистой зоне, где царит полная стерильность.
- В световой зоне стоят стеллажи для роста растений в пробирках. В химической зоне готовятся и стерилизуются питательные среды. Сейчас в лаборатории идет работа по выделению меристемной ткани картофеля, затем будет проводиться черенкование пробирочных растений картофеля, - рассказывает Виктор Соболев.
Для эксперимента по выведению безвирусного картофеля ученые взяли сразу десять сортов второго хлеба.
- Мы используем сортовой исходный материал, берем его у оригинаторов сортов картофеля. Практически из любого растения, имеющегося у нас, мы можем получить материал для размножения. Если нужно клонировать картофель, берем ростки, из которых выделяется меристемная ткань. У плодово-ягодных и декоративных кустарников берутся спящие почки роста, - разъясняет ученый преимущества метода.
Полученный материал стерилизуется и помещается в пробирку с питательной средой. После того, как в пробирке разовьется росток, следующим этапом является его адаптация к природным условиям. Для этого растения, выросшие в пробирках, ученые поместят на дальнейшее доращивание в аэропонные установки. Аэропоника - это система, в которой корни непрерывно или периодически удерживаются в среде, насыщенной мелкими каплями питательного раствора. В аэропонных установках растения картофеля должны дорасти до мини-клубней.
Среди преимуществ метода микроклонального размножения – отсутствие вирусов в полученном посадочном материале и быстрота размножения.
- Полученный материл будет очень точно соответствовать материнскому растению, с определенной устойчивостью к вирусам, высокой зимостойкостью. Микроклональное размножение освобождает посадочный материал от вирусов и патогенов, - подчеркивает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев.
Второе преимущество картофеля, выросшего из пробирки, это ускоренное размножение растений.
- Традиционным способом картофель придется размножать длительное время, а черенкование в пробирках позволяет сделать это намного быстрее, - говорит наш собеседник.
Конечный продукт ждать придется достаточно долго. Первые мини-клубни планируют получить к концу года.
- Когда цикл замкнется, продукцию будем получать ежегодно. Если мини-клубни получим к концу года, то работать по размножению посадочного материала суперэлиты продолжим в течение двух-трех лет. Полученные в аэропонных установках мини-клубни ученые высадят в открытый грунт, где обеспечат им правильный уход до появления поколения семенного картофеля – супер-элиты, - говорит Виктор Соболев.
Цена в пределах рынка
Проект по работе лаборатории финансируется из федерального бюджета по программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и предусматривает участие технологического партнера - ООО «Гарантия-2», крупнейшего производителя картофеля в Бурятии.
«Гарантия-2» должна будет проводить производственные исследования с последующей апробацией полученной продукции.
Что касается стоимости посадочного материала безвирусного картофеля, в БГСХА сообщают, что цена будет в пределах рыночной. Приобрести клубни смогут как крупные фермеры, так и обычные дачники.
Задумка бурятских ученых должна иметь успех, ведь в Бурятии имеются хорошие почвенно-климатические условия для выращивания высококачественного картофеля. Засушливый климат сдерживает развитие грибковых заболеваний. Кроме того, у нас отсутствуют специализированные вредители картофеля, такие как колорадский жук. Все это создает благоприятные условия для развития семеноводства картофеля и органического земледелия.
- В дальнейшем планируем работать по заявкам хозяйств, брать заявки на размножение сортов картофеля. Летом начнем работу по клонированию плодово-ягодных растений, - делится планами Виктор Соболев.
Останавливаться на полученных результатах в БГСХА не собираются – академия намерена проводить научные исследования по селекции. В ближайшие десять лет ученые планируют испытывать различные гибриды и получать местные сорта растений.
Фото: предоставлено В.А. Соболевым
Освободили от вирусов и болезней
В Бурятии картофель выращивают повсеместно, и многим он кажется непритязательной культурой. Но на самом деле его выращивание, особенно в промышленных масштабах, труднее, чем представляется на первый взгляд. Причина в том, что урожайность второго хлеба сильно зависит от качества семенного материала, а при постоянном размножении клубнями в семенном материале постепенно накапливаются болезни, которые передаются «по наследству». В результате качество получаемой продукции постепенно снижается, урожайность также уменьшается.
В современных условиях рассчитывать на импортный посадочный материал стоит меньше, чем когда бы то ни было. Поэтому на первый план выходит производство собственного картофеля, а значит нужно выработать и применять на практике современные методы оздоровления посадочного материала. Добиться получения безвирусного посадочного материала можно путем клонирования здоровых клубней.
Проект по микроклональному размножению картофеля в 2022 году разработали коллективы агрономического факультета и управления научных исследований и инноваций БГСХА им. В. Р. Филиппова.
Для проекта создали специальную лабораторию. Среди преимуществ метода микроклонального размножения перед традиционными ученые называют получение генетически однородного посадочного материала, освобождение растений от вирусов и болезней, высокий коэффициент размножения, сокращение продолжительности селекционного процесса, возможность проведения работ в течение всего года и экономию площадей, необходимых для выращивания посадочного материала.
Принцип in vitro
Как рассказывает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев, оздоровленный посадочный материал картофеля получают в несколько этапов. Сначала растения тестируют на наличие вирусных и бактериальных заболеваний. Если заболеваний нет, в культуру вводится меристема. Апикальная меристема, то есть клетки, обеспечивающие рост массы растения, обычно свободна от вирусов. Для повышения эффективности оздоровления картофеля метод верхушечной меристемы сочетают с термо- и химиотерапией. При введении в культуру и на каждом этапе выращивания проводится проверка на основные вирусные и бактериальные болезни.
Новая жизнь картофельного ростка зарождается в ламинарных боксах – это лабораторные приборы для работы с биологическими объектами в стерильных условиях. Ламинарный бокс представляет собой шкаф, оборудованный осветителями, ультрафиолетовыми лампами и системой подачи стерильного воздуха. Он используется при микробиологических, молекулярно-биологических работах, работах с культурой клеток, тканей и органов.
Сама лаборатория делится на три зоны: чистую, световую и химическую. Ламинарные боксы установлены в чистой зоне, где царит полная стерильность.
- В световой зоне стоят стеллажи для роста растений в пробирках. В химической зоне готовятся и стерилизуются питательные среды. Сейчас в лаборатории идет работа по выделению меристемной ткани картофеля, затем будет проводиться черенкование пробирочных растений картофеля, - рассказывает Виктор Соболев.
Для эксперимента по выведению безвирусного картофеля ученые взяли сразу десять сортов второго хлеба.
- Мы используем сортовой исходный материал, берем его у оригинаторов сортов картофеля. Практически из любого растения, имеющегося у нас, мы можем получить материал для размножения. Если нужно клонировать картофель, берем ростки, из которых выделяется меристемная ткань. У плодово-ягодных и декоративных кустарников берутся спящие почки роста, - разъясняет ученый преимущества метода.
Полученный материал стерилизуется и помещается в пробирку с питательной средой. После того, как в пробирке разовьется росток, следующим этапом является его адаптация к природным условиям. Для этого растения, выросшие в пробирках, ученые поместят на дальнейшее доращивание в аэропонные установки. Аэропоника - это система, в которой корни непрерывно или периодически удерживаются в среде, насыщенной мелкими каплями питательного раствора. В аэропонных установках растения картофеля должны дорасти до мини-клубней.
Среди преимуществ метода микроклонального размножения – отсутствие вирусов в полученном посадочном материале и быстрота размножения.
- Полученный материл будет очень точно соответствовать материнскому растению, с определенной устойчивостью к вирусам, высокой зимостойкостью. Микроклональное размножение освобождает посадочный материал от вирусов и патогенов, - подчеркивает заведующий кафедрой «Общее земледелие», кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Соболев.
Второе преимущество картофеля, выросшего из пробирки, это ускоренное размножение растений.
- Традиционным способом картофель придется размножать длительное время, а черенкование в пробирках позволяет сделать это намного быстрее, - говорит наш собеседник.
Конечный продукт ждать придется достаточно долго. Первые мини-клубни планируют получить к концу года.
- Когда цикл замкнется, продукцию будем получать ежегодно. Если мини-клубни получим к концу года, то работать по размножению посадочного материала суперэлиты продолжим в течение двух-трех лет. Полученные в аэропонных установках мини-клубни ученые высадят в открытый грунт, где обеспечат им правильный уход до появления поколения семенного картофеля – супер-элиты, - говорит Виктор Соболев.
Цена в пределах рынка
Проект по работе лаборатории финансируется из федерального бюджета по программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» и предусматривает участие технологического партнера - ООО «Гарантия-2», крупнейшего производителя картофеля в Бурятии.
«Гарантия-2» должна будет проводить производственные исследования с последующей апробацией полученной продукции.
Что касается стоимости посадочного материала безвирусного картофеля, в БГСХА сообщают, что цена будет в пределах рыночной. Приобрести клубни смогут как крупные фермеры, так и обычные дачники.
Задумка бурятских ученых должна иметь успех, ведь в Бурятии имеются хорошие почвенно-климатические условия для выращивания высококачественного картофеля. Засушливый климат сдерживает развитие грибковых заболеваний. Кроме того, у нас отсутствуют специализированные вредители картофеля, такие как колорадский жук. Все это создает благоприятные условия для развития семеноводства картофеля и органического земледелия.
- В дальнейшем планируем работать по заявкам хозяйств, брать заявки на размножение сортов картофеля. Летом начнем работу по клонированию плодово-ягодных растений, - делится планами Виктор Соболев.
Останавливаться на полученных результатах в БГСХА не собираются – академия намерена проводить научные исследования по селекции. В ближайшие десять лет ученые планируют испытывать различные гибриды и получать местные сорта растений.
Фото: предоставлено В.А. Соболевым