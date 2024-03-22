Общество 22.03.2024 в 15:18

В Улан-Удэ обнаружили крайне опасные семена моркови

В них содержалась амброзия - очень вредный для урожая и человека сорняк
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Текст: Андрей Константинов
В Улан-Удэ обнаружили крайне опасные семена моркови
В Улан-Удэ сотрудники Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии в рамках контрольных мероприятий провели отбор семян моркови сорта «Королева осени». Их передали в лабораторию Байкальского филиала ФГБУ «ВНИИКР». Результаты экспертизы оказались неутешительны.

«В отобранных образцах идентифицирован карантинный объект – сорное растение амброзия полыннолистная (Amdrosia artemisiifolia L), включенное в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Собственнику зараженной продукции вынесены предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований с целью снятия с продажи зараженных семян», - сообщили в ведомстве.

Как уточнили в Россельхознадзоре, Бурятия свободна от этого злостного сорняка, но при использовании зараженных семян в подсобных хозяйствах или же в промышленных масштабах ситуация может стать критической и за несколько недель. Поэтому при выборе семян необходимо использовать качественные сорта, а в случае подозрений на купленные семена необходимо обратиться в Управление Россельхознадзора.

Справка

Амброзия полыннолистная (Amdrosia artemisiifolia L) относится к карантинным организмам, ограниченно распространенным на территории России. Это однолетние травянистое растение семейства Астровые (Asteraceae), родина амброзии – Северная Америка.

Одно растение дает 30-40 тысяч семян, а некоторые экземпляры до 100 тысяч. Семена сохраняют жизнеспособность в почве до 40 лет.

Вред амброзии в районах массового ее распространения исключительно велик. Она причиняет как биологический, так и технологический ущерб окружающей среде, земледелию. Развивая мощную надземную массу и корневую систему, сильно угнетает культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества элементов минерального питания растений. Помимо иссушения и истощения почвы, высокорослая и хорошо облиственная амброзия затеняет от солнечного света возделываемые растения, что приводит к резкому снижению, а то и полной потере урожая.

Также амброзия полыннолистная — злейший враг здоровья человека. Это растение выделяет ряд эфирных масел, которые вызывают сильнейшие головные боли и скачки артериального давления. Пыльца амброзии сильнейший аллерген, она разносится с ветром на десятки километров, поднимаясь в высоту до 5000 метров. В период цветения амброзии у людей наблюдаются вспышки бронхиальной астмы, а также массовое аллергические заболевания.

Фото: Управление Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии
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