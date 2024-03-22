Общество 22.03.2024 в 17:52
Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ
Для них проведут консультацию по литературе
Школьники Бурятии могут получить консультацию о том, как подготовиться к ЕГЭ по литературе. Ее проведет преподаватель Алтайского филиала Президентской академии, - сообщили в минобрнауки Бурятии.
Консультация пройдёт в дистанционном формате 28 марта в 16.00 по местному времени в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.
Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Более подробная информация на сайте академии.
Фото: Минобрнауки РБ