Общество 22.03.2024 в 17:52

Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ

Для них проведут консультацию по литературе
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Текст: Служба информации "Номер один"
Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ

Школьники Бурятии могут получить консультацию о том, как подготовиться к ЕГЭ по литературе. Ее проведет преподаватель Алтайского филиала Президентской академии, - сообщили в минобрнауки Бурятии.

Консультация пройдёт в дистанционном формате 28 марта в 16.00 по местному времени в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Более подробная информация на сайте академии.


Фото: Минобрнауки РБ

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