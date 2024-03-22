Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ

Школьники Бурятии могут получить консультацию о том, как подготовиться к ЕГЭ по литературе. Ее проведет преподаватель Алтайского филиала Президентской академии, - сообщили в минобрнауки Бурятии.



Консультация пройдёт в дистанционном формате 28 марта в 16.00 по местному времени в рамках курса «Школы больших возможностей» – профориентационно-образовательного проекта Академии для старшеклассников.

Для участия необходимо заранее зарегистрироваться. Более подробная информация на сайте академии.







Фото: Минобрнауки РБ