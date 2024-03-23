Глава Бурятии выразил соболезнования по поводу теракта в Москве

Вечером 22 марта неизвестные устроили стрельбу в «Крокус сити холле» в Красногорске. В это время там начинался концерт группы «Пикник». После данных о стрельбе появилась информация о задымлении и взрыве в комплексе, за которым последовал пожар.

Около 20:00 в «Крокус» ворвались несколько вооруженных человек в камуфляже. На опубликованных в Сети кадрах видно, как люди с автоматами хладнокровно расстреливают в упор всех, кто попадается на пути, и устремляются в концертный зал. Там происходит то же самое. При этом у одного в руках находится предмет, напоминающий дымовую шашку.

К месту ЧП сразу же выехали десятки бригад скорой и пожарных расчетов, полиция, Росгвардия, сотрудники СК и прокуратуры, а также оперативники и спецназ ФСБ.

Здание оцепили, однако внутри был сильный пожар, огонь отрезал часть людей от выходов. Позже спасатели вывели около ста человек из подвала. Медики оказали им первую помощь, затем отправили в больницы Москвы и области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». По информации СК, на данный момент — более 60 погибших. Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что госпитализированы 115 человек.

В Москве, а также в Истре, Люберцах, в Курской, Ленинградской, Вологодской, Тульской, Нижегородской, Тверской, Запорожской областях и многих других российских регионах отменили массовые мероприятия.

Глава Бурятии Алексей Цыденов выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших в теракте людям.

«Дорогие земляки! В Москве в «Крокусе» произошел теракт. Десятки человек пострадали. Соболезнуем погибшим и пострадавшим.

Похожее уже было, в октябре 2002 года, когда террористы с Северного Кавказа захватили театральный центр на Дубровке в Москве. Тогда боевики на Кавказе, финансируемые и вооружаемые западными странами, были практически уничтожены или сбежали за границу.

И сейчас нацисткий режим Украины, также финансируемый и вооружаемый западом, проигрывает на поле боя. И перешел к тактике террора. Нет официальных данных, кто и откуда эти террористы, расстрелявшие людей в «Крокусе». Но, как говорят на западе, высока вероятность, что это именно террористы с Украины. Напомню, что террориста, который взорвал в прошлом году железнодорожные цистерны у нас в республике в Северомуйском тоннеле, поймали. Он подтвердил, что все его действия координировались спецслужбами, связанными с Украиной.

Поэтому и про «Крокус» можно говорить, что практически со ста процентной вероятностью действовали террористы, координируемые украинскими спецслужбами.

Пока мы не добьемся полной победы в рамках специальной военной операции на Украине, покоя не будет нигде в стране. Но мы добьемся. У нас нет вариантов.

Дорогие земляки, всем мира!».





Фото: Следком РФ