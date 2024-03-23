Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей

В Бурятии доверчивые граждане продолжают страдать от мошенников. Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали еще 56 наших земляков, которые отдали им семь миллионов рублей. Наиболее вопиющий случай произошел с жительницей Мухоршибирского района.

По данным прокуратуры Бурятии, жительница Мухоршибирского района с целью получения денежного дохода от инвестиций зашла на сайт одной из компаний в сети Интернет, где оставила заявку со своими личными данными.

Спустя непродолжительное время ей позвонили. Мужчина представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счет для дальнейшего получения прибыли.

Женщина поверила. В одном из банков она оформила кредит на 1,2 млн рублей и перевела на счет мошенника.

Всего с начала года в лапы мошенников попал 681 житель республики. Граждане отдали аферистам 12 миллиона.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!





Фото: "Номер один"