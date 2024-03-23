Общество 23.03.2024 в 10:11

Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей

Женщина взяла кредит в банке и перевела на счет афериста

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей

В Бурятии доверчивые граждане продолжают страдать от мошенников. Жертвами интернет-преступников за последнюю неделю стали еще 56 наших земляков, которые отдали им семь миллионов рублей. Наиболее вопиющий случай произошел с жительницей Мухоршибирского района.

По данным прокуратуры Бурятии, жительница Мухоршибирского района с целью получения денежного дохода от инвестиций зашла на сайт одной из компаний в сети Интернет, где оставила заявку со своими личными данными.

Спустя непродолжительное время ей позвонили. Мужчина представился сотрудником инвестиционной компании и пояснил, что необходимо перевести денежные средства на банковский счет для дальнейшего получения прибыли.

Женщина поверила. В одном из банков она оформила кредит на 1,2 млн рублей и перевела на счет мошенника.

Всего с начала года в лапы мошенников попал 681 житель республики. Граждане отдали аферистам 12 миллиона.

Мошенники продолжают обманывать граждан в социальных сетях, интернет-сайтах, при этом зачастую используют мессенджеры.

Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полицейскими, представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги. Обманывая граждан, они сообщают, что произошло снятие денег, оформлен кредит, взломан личный кабинет, предлагают дополнительный заработок.

Граждане, будьте бдительны, не поддавайтесь на уловки мошенников!


Фото: "Номер один"

Теги
прокуратура мошенничество кредиты

Все новости

В ДТП в Бурятии пострадал человек
23.03.2024 в 10:30
Жительница Бурятии «инвестировала» мошенникам более миллиона рублей
23.03.2024 в 10:11
В Улан-Удэ в знак скорби отменяется ряд развлекательных мероприятий
23.03.2024 в 09:46
Глава Бурятии выразил соболезнования по поводу теракта в Москве
23.03.2024 в 09:00
Прокатиться с инспектором на капоте
23.03.2024 в 08:00
В школах Бурятии хотят ввести штрафы за оскорбление педагогов
23.03.2024 в 07:00
Центр «Мой бизнес» помогает предпринимателям Бурятии продвигать свои товары и услуги
22.03.2024 в 17:55
Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ
22.03.2024 в 17:52
Центр «Мой бизнес» приглашает предпринимателей Бурятии на вебинар по бизнес-планированию
22.03.2024 в 17:49
В Улан-Удэ покажут знаменитую оперу «Аида»
22.03.2024 в 17:47
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
Глава Бурятии выразил соболезнования по поводу теракта в Москве

На данный момент известно о 60 погибших и ста пострадавших

23.03.2024 в 09:00
Прокатиться с инспектором на капоте
Сотрудники ДПС рассказали, как проходят их ночные смены
23.03.2024 в 08:00
В школах Бурятии хотят ввести штрафы за оскорбление педагогов
Конфликты внутри школ уже достигли своего апогея
23.03.2024 в 07:00
Школьников Бурятии проконсультируют по ЕГЭ
Для них проведут консультацию по литературе
22.03.2024 в 17:52
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru