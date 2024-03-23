Жительница Бурятии стала жертвой мошенников, поверив в пассивный заработок

Жительница Кабанского района пыталась заработать на акциях и лишилась более 800 тысяч рублей. Женщина подверглась обману, попытавшись получить доход на разнице от купли-продажи акций различных компаний.

При просмотре соцсетей жительница района наткнулась на рекламу о дополнительном заработке. Позвонив по указанному номеру, она связалась со лже-специалистом компании, который рассказал ей о том, как можно заработать путем пассивного заработка на акциях.

От гражданки требовалось лишь, скачав на телефон приложение, зарегистрироваться на биржевой онлайн-платформе и вкладывать в проект деньги. За движением вложенных ею денежных средств она могла наблюдать в личном кабинете интернет-сервиса. Все необходимые сервисы мошенники установили ей дистанционно.

С 15 по 19 марта гражданка находилась в тесной связи со лже-специалистами компании, которые звонили на её телефонный номер и в скайпе. За этот период она перечислила на указанные ими абонентские номера более 800 тысяч рублей. При этом средства сельчанка взяла в трех банках, оформив онлайн кредит. Увидев пополнения баланса после успешных сделок на бирже, который якобы достиг 20 тысяч долларов, женщина решила вывести денежные средства, но это ей не удалось сделать. Тогда пенсионерка обратилась к сыну.

Сын настоял на обращении в органы внутренних дел, объяснив, что она стала жертвой мошенников . Пенсионерка обратилась в полицию.

Следствием отдела МВД России по Кабанскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Правоохранители призывают граждан проявлять максимум бдительности и не поддаваться на сомнительные предложения, обещающие легкую и быструю прибыль.





Фото: "Номер один"