Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о погибших в «Крокус Сити Холл»

В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в знак скорби о погибших в результате теракта в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл».

К акции памяти и скорби присоединились члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, представители общественных объединений и простые жители республики.

На стихийном митинге была объявлена минута молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл».

Также в память о жертвах теракта на билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи, сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.







Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии