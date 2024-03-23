Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о погибших в «Крокус Сити Холл»
Цветы возлагают представители органов власти и простые люди
В Улан-Удэ жители несут цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в знак скорби о погибших в результате теракта в подмосковном ТЦ «Крокус Сити Холл».
К акции памяти и скорби присоединились члены правительства Бурятии, депутаты Народного Хурала, представители общественных объединений и простые жители республики.
На стихийном митинге была объявлена минута молчания в память о погибших во время теракта в «Крокус Сити Холл».
Также в память о жертвах теракта на билбордах в Улан-Удэ зажглись свечи, сообщает пресс-служба главы и правительства Бурятии.
Фото: пресс-служба главы и правительства Бурятии