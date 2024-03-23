Общество 23.03.2024 в 16:27

В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте

Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей

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Текст: Анастасия Величко
В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте

Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный умершим и погибшим. Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей. Также будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших.

– Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта, нечеловеческого поступка, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.


Фото: "Номер один"

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дацан лама молебен теракт

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