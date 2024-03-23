В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте

Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный умершим и погибшим. Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей. Также будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших.

– Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта, нечеловеческого поступка, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.





Фото: "Номер один"