В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте
Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей
Во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России ламы прочитают специальный молебен Юроол, посвященный умершим и погибшим. Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей. Также будут прочитаны особые молитвы за скорейшее выздоровление пострадавших.
– Буддийское духовенство возносит свои молитвы за тех, чья жизнь безвременно оборвалась, и молится за скорейшее выздоровление всех пострадавших во время теракта, нечеловеческого поступка, - отмечают в Буддийской традиционной Сангхе России.
Фото: "Номер один"