Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную БАМу

Монета посвящена 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали. На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тында (слева) и поселке Улькан (справа), электровоза, ели на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ.

Также на монете расположены выполненные в технике лазерного матирования стилизованные изображения развевающейся занавески, вагонов грузового состава, гор и леса. Имеются рельефные надписи: внизу по окружности — «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке в две строки — «50 ЛЕТ».

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

Выпущенная монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений, сообщает Банк России.