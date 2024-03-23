В Бурятии на Гусином озере пройдет городская рыбалка

30 марта в окрестностях Гусиноозёрска в местности Малые Хаяны пройдёт городская рыбалка. Участвовать могут любители и профессионалы рыбной ловли, независимо от пола и возраста.

В 9:00 начнётся регистрация на рыбалку. В 9:30 состоится торжественное открытие соревнований. С 9:40 до 13:00 участники соревнуются в ловле рыбы.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в срок до 28 марта на электронную почту: 42249ay@mail.ru, сообщает администрация Гусиноозёрска.





Возрастное ограничение: 6+.





Фото: "Номер один"