Общество 23.03.2024 в 20:49

Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России выступил с обращением к гражданам

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам после теракта в «Крокус Сити Холле».

- Обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским террористическим актом, жертвами которого стали десятки мирных, ни в чём не повинных людей – наши соотечественники, в том числе дети, подростки, женщины. За жизнь пострадавших, тех, кто находится в тяжёлом состоянии, сейчас борются врачи. Уверен, они сделают всё возможное и даже невозможное для сохранения жизни и здоровья всех раненных. Особые слова благодарности экипажам скорой помощи и санитарной авиации, бойцам спецподразделений, пожарным, спасателям, которые делали всё, чтобы сохранить жизни людей, вывести их из-под огня, из эпицентра возгорания и задымления, избежать ещё больших потерь.

Не могу оставить без внимания помощь простых граждан, которые в первые минуты после трагедии не остались равнодушными и безучастными и наряду с врачами и сотрудниками спецслужб оказывали первую помощь, доставляли пострадавших в больницы.

Необходимую помощь окажем всем семьям, в чью жизни пришла страшная беда, раненным и пострадавшим. Выражаю глубокие, искренние соболезнования всем, кто потерял своих родных и близких. Вместе с вами скорбит вся страна, весь наш народ. 24 марта объявляю днём общенационального траура.

В Москве и Подмосковье, во всех регионах страны введены дополнительные меры антитеррористического и противодиверсионного характера. Главное сейчас – не дать тем, кто стоит за этой кровавой бойней, совершить новое преступление.

Что касается расследования этого преступления и результатов оперативно-разыскных действий, то в настоящее время можно сказать следующее. Все четверо непосредственных исполнителей теракта, все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Всего задержано 11 человек. Федеральная служба безопасности России, другие правоохранительные органы работают над выявлением, вскрытием всей пособнической базы террористов: тех, кто обеспечивал их транспортом, намечал пути отхода от места преступления, готовил схроны, тайники с оружием и боеприпасами.



Фото: kremlin.ru

 

Теги
президент россии траур теракт

Все новости

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» выросло до 150 человек
23.03.2024 в 21:06
Владимир Путин объявил 24 марта днем общенационального траура
23.03.2024 в 20:49
В Улан-Удэ сегодня эвакуировали ТЦ «Гэлакси»
23.03.2024 в 20:28
Число жертв теракта в Москве увеличилось до 93 человек
23.03.2024 в 17:14
В Бурятии на Гусином озере пройдет городская рыбалка
23.03.2024 в 16:57
Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную БАМу
23.03.2024 в 16:41
В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте
23.03.2024 в 16:27
Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о погибших в «Крокус Сити Холл»
23.03.2024 в 16:14
В Улан-Удэ снесли самое уродливое дорожное препятствие
23.03.2024 в 15:56
В Улан-Удэ возбудили уголовное дело по факту исчезновения мужчины
23.03.2024 в 14:19
ЗУРХАЙ
с 20 по 26 марта

Читайте также
В Бурятии на Гусином озере пройдет городская рыбалка

Участники посоревнуются в ловле рыбы

23.03.2024 в 16:57
Банк России выпустил памятную серебряную монету, посвященную БАМу

Тираж монеты составил 3000 штук

23.03.2024 в 16:41
В дацанах Бурятии пройдет молебен Юроол, посвященный погибшим в теракте

Ламы будут молиться за безвременно ушедших людей

23.03.2024 в 16:27
Жители Бурятии несут цветы к мемориалу в память о погибших в «Крокус Сити Холл»

Цветы возлагают представители органов власти и простые люди

23.03.2024 в 16:14
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2024
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru