Общество 25.03.2024 в 09:00

Парковка под окнами квартир

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Текст: Номер один
Парковка под окнами квартир
Номер один

Вопрос: «На каком расстоянии от многоквартирного дома можно парковать машину?» 

Соелма Дугаровна Ц.

В силу ч. 2 и 3 ст. 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации в состав жилых зон могут включаться:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами и домами блокированной застройки;

- зоны застройки среднеэтажными многоквартирными домами;

- зоны застройки многоэтажными многоквартирными домами;

- зоны жилой застройки иных видов.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду.

В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства.

В соответствии с СанПиНом № 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», введенным в действие постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74, минимальное нормативное расстояние от открытых стоянок, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, до жилых домов составляет 10 метров.

Таким образом, парковать автомобиль на придомовой территории многоквартирного жилого дома разрешено на расстоянии не менее 10 метров от этого дома.

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