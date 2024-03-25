Общество 25.03.2024 в 09:57

В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья

Из-за болезни семья не может жить с родственниками
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья

Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провел личный прием жителей, которые воспитывают детей-инвалидов.  

На встрече он сообщил горожанам,  какие меры принимает прокуратура, чтобы обеспечить доступность маломобильным группам населения к объектам инфраструктуры. Разъяснил законодательство о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Особое внимание обратил на реализацию жилищных прав,  прав на получение бесплатных лекарств и т.д.

Так, мать девочки-инвалида обратилась за содействием в получении жилья. Она сообщила, что из-за болезни ребенка семье невозможно жить совместно с другими родственниками. Как отметили в прокуратуре республики, по всем обращениям организованы проверки.


Фото: Номер один

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