Общество 25.03.2024 в 09:57
В Улан-Удэ мама ребенка-инвалида попросила помощи в получении жилья
Из-за болезни семья не может жить с родственниками
Текст: Евгения Гармаева
Прокурор Железнодорожного района Улан-Удэ провел личный прием жителей, которые воспитывают детей-инвалидов.
На встрече он сообщил горожанам, какие меры принимает прокуратура, чтобы обеспечить доступность маломобильным группам населения к объектам инфраструктуры. Разъяснил законодательство о мерах социальной поддержки семей с детьми-инвалидами. Особое внимание обратил на реализацию жилищных прав, прав на получение бесплатных лекарств и т.д.
Так, мать девочки-инвалида обратилась за содействием в получении жилья. Она сообщила, что из-за болезни ребенка семье невозможно жить совместно с другими родственниками. Как отметили в прокуратуре республики, по всем обращениям организованы проверки.
Фото: Номер один