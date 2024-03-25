В Бурятии проснулись клещи

Неделю назад в республике открылся клещевой сезон - в Бичурском районе укушен ребенок. Он, вроде бы, не выходил в лес, но все равно пострадал от укуса насекомого.В прошлом году клещи тоже проснулись примерно в это же время, первый укус был 9 марта.Зараженность бурятской популяции клещей энцефалитом значительно выше, чем в среднем по России. В Бурятии клещевой энцефалит имеют 11 процентов клещей, а в России, в среднем, только 1,9 процента.Специалисты рекомендуют гражданам вакцинироваться от этой опасной болезни. Симптомы болезни - повышенная температура, головная боль, слабость. Вас должны насторожить такие симптомы, если вы недавно посещали лес. Раннее обращение к врачу очень важно.Находясь в лесу, в поле или даже на дачном участке надо осматривать себя и одежду на предмет клещей. Для повышения безопасности летнего отдыха в республике сейчас заключаются договоры на обработку территорий детских летних лагерей.Фото: «Номер один»