Общество 25.03.2024 в 10:46

С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД

Упрощается процесс сдачи экзамена
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Текст: Служба информации "Номер один"
С 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена в ГИБДД

С 1 апреля этого года меняются правила сдачи экзамена на водительские права в ГИБДД - что-то станет легче, а что-то, напротив усложнится, сообщила агентству «Прайм» руководитель практики разрешения дорожных споров Юридической компании «Шаги» Анна Канноева.

Упрощается процесс сдачи экзамена: количество допустимых штрафных баллов в ходе сдачи практики вождения вырастет с 5 до 7.

Станет проще выполнять упражнение «разворот в ограниченном пространстве» - теперь это можно будет делать в семиметровом коридоре, а не в пятиметровом. Кроме того, на экзамене сможет присутствовать представитель автошколы, что придаст ученикам уверенности.

Главное ужесточение новых правил - срок между попытками сдать экзамены увеличится. Если ученик провалил три попытки, последующие возможны только через полгода, но не позднее девяти месяцев. По мнению юриста, за это время новичок может потерять навыки, и ему понадобятся дополнительные деньги на их поддержание с инструктором.

Также с 1 апреля  запретят на один год допуск к сдаче экзаменов и (или) выдачу водительских удостоверений гражданам, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Ужесточение коснется и тех, кто сел за руль после употребления алкоголя, наркотических или психотропных веществ, не имея при этом и права на управление транспортным средством.

Как считают юристы, ужесточение наказаний, а также правил сдачи экзаменов, в целом справедливо, однако может привести к появлению на дорогах лиц, не сдавших экзамен, но управляющих автомобилем - временно "бесправных" водителей.


Фото: Номер один

 

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гибдд экзамены водительские права

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