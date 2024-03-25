Общество 25.03.2024 в 11:29
В Улан-Удэ усилены меры безопасности
Особое внимание будут уделять местам массового скопления людей
Текст: Андрей Константинов
В столице Бурятии после теракта в Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Особое внимание поручил обращать на места массового скопления людей, а также на общественный транспорт и остановки. Будем максимально оперативно реагировать, доводить информацию до правоохранительных органов», - сообщил мэр.
Фото: «Номер один»
«Особое внимание поручил обращать на места массового скопления людей, а также на общественный транспорт и остановки. Будем максимально оперативно реагировать, доводить информацию до правоохранительных органов», - сообщил мэр.
Фото: «Номер один»
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