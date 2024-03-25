В Улан-Удэ усилены меры безопасности

В столице Бурятии после теракта в Москве усилены меры безопасности. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Особое внимание поручил обращать на места массового скопления людей, а также на общественный транспорт и остановки. Будем максимально оперативно реагировать, доводить информацию до правоохранительных органов», - сообщил мэр.Фото: «Номер один»